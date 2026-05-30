Росія загрожує членам НАТО: Кремль перевіряє реакцію Альянсу дронами

Влучання російського дрону в багатоповерхівку в Румунії. Фото: соцмережі

Зростання кількості випадків порушення російськими безпілотниками повітряного простору країн НАТО свідчить про небезпечну ескалацію з боку Кремля. Дії російського диктатора Володимира Путіна дедалі частіше розглядаються як свідоме ігнорування ризиків, за яких інциденти з дронами можуть зачіпати територію Альянсу та створювати загрозу для цивільного населення.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни, передає Новини.LIVE.

Потрапляння російських дронів у повітряний простір НАТО

Російський дрон 29 травня влучив в багатоповерхівку в Румунії. Виконувач обовʼязків командувача Обʼєднаного штабу ЗС Румунії бригадний генерал Георге Максим повідомив про обмеження можливостей ППО країни. За його словами, румунське законодавство забороняє системам захисту діяти таким чином, аби це впливало на повітряний простір сусідньої країни. Максим наголосив, що між виявленням російського дрона та влучання в багатоповерхівку минуло чотири хвилини, що є недостатнім для ідентифікації та перехоплення безпілотника.

Максим також наголосив, що румунським військовим слід враховувати ризики, повʼязані з уламками після роботи ППО, які потенційно можуть спричинити більші наслідки, ніж сам безпілотник. За його словами, у ситуації не було умов для безпечного перехоплення дрона силами ППО.

"Враховуючи обмеження на операції протиповітряної оборони Румунії, НАТО, можливо, доведеться розглянути питання про укладення можливих угод про протиповітряну оборону з Україною та Молдовою як питання самооборони від ударів російських безпілотників по країнах НАТО, незалежно від того, чи є вторгнення російських безпілотників випадковими чи навмисними", — йдеться у звіті ISW.

У Кремлі розглядають два варіанти реакції на інцидент із дроном у Румунії. Обидва сценарії, ймовірно, спрямовані на те, щоб перекласти відповідальність за подію на Україну та водночас перевірити реакцію НАТО на порушення повітряного простору російськими безпілотниками.

Реакція Росії

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у відповідь на удар дрона в Румунії заявив, що європейські держави є "безпосередніми учасниками" війни проти Росії. За його словами, вони ще нічого не бачили, то "варто звикнути", оскільки це "не останній раз".

"Відповідь Медведєва фактично загрожує Румунії та іншим європейським державам подальшими ударами дронів, якщо ці держави продовжуватимуть підтримувати Україну. Путін розкритикував твердження Європи про те, що дрон був російським, і заявив, що ніхто не може точно сказати про походження дрона, доки влада не огляне уламки", — йдеться у звіті.

Російський диктатор натякнув, що дрон нібито був українським. Він запропонував оглянути уламки, аби визначити походження, якщо румунська влада передасть їх РФ.

Депутат російської Держдуми ухилися від відповідальності РФ за удар та хибно звинуватили Захід в ескалації.

Аналітики припускають, що такі вторгнення в повітряні простори країн триватимуть доти, доки російська армія продовжуватиме використовувати БпЛА біля кордонів НАТО. Ймовірно, Альянсу доведеться скоригувати свою політику та системи протиповітряної оборони.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Міноборони Румунії, у ніч проти 29 травня російський дрон залетів на територію румунського міста Галац та влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару сталася пожежа.

Лідер Румунії Нікушор Дан назвав цей інцидент найсерйознішим з початку великої війни Росії проти України. Він пообіцяв вжити пропорційних заходів у відповідь.

У МЗС України відреагували та запропонували розгорнути щільну оборонну взаємодію з Румунією для протидії повітряним загрозам. Крім того, про удар висловився український лідер Володимир Зеленський, який запропонував допомогу.

А російський диктатор Володимир Путін стверджує, що походження дрона нібито повʼязане з Україною. Він повідомив про "готовність" Москви долучитися до розслідування.