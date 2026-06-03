Гарантии безопасности и оружие: Зеленский встретился с генсеком НАТО

Срочная новость

Баллистика - это последний российский аргумент в войне, и надо найти достаточное противодействие. Спасибо партнерам и Марку Рютте, что программа PURL есть и работает. Сейчас, в мае, взносы были. Будут взносы и в июне. Сегодня говорили, как можем ускориться и увеличить поставки в рамках этой ключевой программы.

Спасибо также всем нашим партнерам, которые уже с нами в совместных производствах и помогают средствами, чтобы рос уровень производства оружия в Украине. Мы обсудили с Генеральным секретарем НАТО еще некоторые вещи, которые могут дать Украине больше именно долгосрочных финансовых гарантий безопасности. Будем работать и на саммите "Семерки", и на саммите НАТО в Анкаре.

Санкции против России, наша дальнобойность, финансы для Украины, наше политическое взаимодействие, также решимость партнеров помочь Украине именно тогда, когда нужно, - все это сигналы России, что эта война для России будет безрезультатной. Все это - толчок России к дипломатии, и мы очень рассчитываем, что за лето и осень сможем реально приблизить мир - честный и достойный мир. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Марк!

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