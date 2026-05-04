Оборонная поддержка и новые взносы в PURL: Зеленский встретился с Рютте

Марк Рютте и Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили усиление оборонной поддержки Украины и дальнейшую реализацию совместных программ по безопасности.



Ключевой темой переговоров стало противодействие ракетным атакам России и развитие сотрудничества с Альянсом в сфере обороны. Во время встречи Зеленский поблагодарил Рютте за поддержку Украины, в частности за внедрение программы PURL, которая помогает защищаться от баллистических ударов.

Лидеры обсудили ход реализации этой инициативы и возможность привлечения дополнительных взносов от партнеров. Генсек НАТО заверил, что программа продолжит действовать, а поставки антибаллистических ракет для Украины будет продолжаться и в дальнейшем.

Президент также отметил важность углубления оборонного сотрудничества со странами-членами Альянса. По его словам, Украина заинтересована в реализации совместных проектов и развитии совместного производства в сфере обороны.

"Важно, что есть подтверждение от Марка, что программа работает и антибаллистические ракеты будут поставлять Украине и в дальнейшем. Важно углублять оборонное сотрудничество между Украиной и членами НАТО, реализовать совместные проекты и работать над совместным производством", — заявил Зеленский.

Кроме этого, Зеленский подвел итоги участия в саммите Европейского политического сообщества, подчеркнув важность международного единства.

"Сегодня действительно важный день. Много продуктивных встреч было на полях ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества. Благодарен всем, кто готов работать ради общей безопасности и усиливать способности ради защиты жизни", — отметил он.

Президент также поблагодарил Армению и ее руководство за организацию мероприятия и подчеркнул значение широкого международного представительства.

"Представлено много стран, и это очень много значит. Это демонстрирует масштаб нашего единства — всех, кто ценит жизнь. И это единство сегодня имеет реальную силу", — добавил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, на полях саммита Европейского политического сообщества состоялась многосторонняя встреча союзников Украины в так называемом Вашингтонском формате. По словам Владимир Зеленский, к переговорам присоединились Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мелони, Йонас Гар Стере, Дональд Туск и Петтери Орпо. Также в разговоре приняли участие Марк Карни, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте.

Отдельно президент провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен о дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского Союза. Стороны обсудили финансирование оборонных проектов, а также возможности углубления сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и ЕС.