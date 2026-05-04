Оборонна підтримка і нові внески до PURL: Зеленський зустрівся з Рютте

Марк Рютте і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили посилення оборонної підтримки України та подальшу реалізацію спільних безпекових програм.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента України.

Ключовою темою переговорів стала протидія ракетним атакам Росії та розвиток співпраці з Альянсом у сфері оборони. Під час зустрічі Зеленський подякував Рютте за підтримку України, зокрема за впровадження програми PURL, яка допомагає захищатися від балістичних ударів.

Лідери обговорили хід реалізації цієї ініціативи та можливість залучення додаткових внесків від партнерів. Генсек НАТО запевнив, що програма продовжить діяти, а постачання антибалістичних ракет для України триватиме й надалі.

Президент також наголосив на важливості поглиблення оборонної співпраці з країнами-членами Альянсу. За його словами, Україна зацікавлена у реалізації спільних проєктів і розвитку спільного виробництва у сфері оборони.

"Важливо, що є підтвердження від Марка, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі. Важливо поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом", — заявив Зеленський.

Окрім цього, Зеленський підбив підсумки участі у саміті Європейської політичної спільноти, наголосивши на важливості міжнародної єдності.

"Сьогодні справді важливий день. Багато продуктивних зустрічей було на полях VІІІ саміту Європейської політичної спільноти. Вдячний усім, хто готовий працювати заради спільної безпеки та посилювати спроможності заради захисту життя", — зазначив він.

Президент також подякував Вірменії та її керівництву за організацію заходу й підкреслив значення широкого міжнародного представництва.

"Представлено багато країн, і це дуже багато значить. Це демонструє масштаб нашої єдності — усіх, хто цінує життя. І ця єдність сьогодні має реальну силу", — додав глава держави.

Заява Володимира Зеленського.

Як повідомляли Новини.LIVE, на полях саміту Європейської політичної спільноти відбулася багатостороння зустріч союзників України у так званому Вашингтонському форматі. За словами Володимир Зеленський, до перемовин долучилися Емманюель Макрон, Кір Стармер, Джорджа Мелоні, Йонас Гар Стере, Дональд Туск та Петтері Орпо. Також у розмові взяли участь Марк Карні, Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляєн та Марк Рютте.

Окремо президент провів переговори з Урсулою фон дер Ляєн щодо подальшої підтримки України з боку Європейського Союзу. Сторони обговорили фінансування оборонних проєктів, а також можливості поглиблення безпекової співпраці між Україною та ЄС.