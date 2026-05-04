Перший транш кредиту і Drone Deal: Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з президенткою Урсулою фон дер Ляєн щодо подальшої підтримки України з боку Європейського Союзу. Сторони обговорили фінансування оборонних проєктів та перспективи поглиблення безпекової співпраці.

Про це повідоляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента.

Зеленський і фон дер Ляєн обговорилди підтримку України

За словами Зеленського, ключовою темою переговорів став європейський пакет підтримки та графік отримання першого траншу.

"Обговорили європейський пакет підтримки — графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. І домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом", — зазначив президент.

Окрему увагу сторони приділили можливому формату безпекового партнерства між Україною та ЄС, зокрема у сфері технологій та оборонної інфраструктури. Президент також повідомив, що вже дав відповідні доручення військовому та політичному керівництву для реалізації досягнутих домовленостей.

"Готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Дав відповідні завдання начальнику Генштабу Андрій Гнатов, секретарю РНБО Рустем Умєров та дипломатичній команді Офісу", — підкреслив Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський у неділю, 3 травня, прибув до Єревану з офіційним візитом. Глава держави бере участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій проти російського тіньового флоту, підкресливши, що лише скоординовані дії міжнародних партнерів здатні ефективно обмежити можливості РФ обходити обмеження.