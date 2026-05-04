Первый транш кредита и Drone Deal: Зеленский встретился с фон дер Ляйен

Дата публикации 4 мая 2026 12:49
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел важный разговор с президентом Урсулой фон дер Ляйен о дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского Союза. Стороны обсудили финансирование оборонных проектов и перспективы углубления сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента.

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили поддержку Украины

По словам Зеленского, ключевой темой переговоров стал европейский пакет поддержки и график получения первого транша.

"Обсудили европейский пакет поддержки — график по первому траншу, который будет направлен на совместное производство дронов. И договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом", — отметил президент.

Отдельное внимание стороны уделили возможному формату партнерства по безопасности между Украиной и ЕС, в частности в сфере технологий и оборонной инфраструктуры. Президент также сообщил, что уже дал соответствующие поручения военному и политическому руководству для реализации достигнутых договоренностей.

"Готовим план шагов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру безопасности. Дал соответствующие задания начальнику Генштаба Андрей Гнатов, секретарю СНБО Рустем Умеров и дипломатической команде Офиса", — подчеркнул Зеленский.

Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский в воскресенье, 3 мая, прибыл в Ереван с официальным визитом. Глава государства принимает участие в саммите Европейского политического сообщества.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость усиления санкций против российского теневого флота, подчеркнув, что только скоординированные действия международных партнеров способны эффективно ограничить возможности РФ обходить ограничения.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
