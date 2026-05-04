Первый транш кредита и Drone Deal: Зеленский встретился с фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел важный разговор с президентом Урсулой фон дер Ляйен о дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского Союза. Стороны обсудили финансирование оборонных проектов и перспективы углубления сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента.

По словам Зеленского, ключевой темой переговоров стал европейский пакет поддержки и график получения первого транша.

"Обсудили европейский пакет поддержки — график по первому траншу, который будет направлен на совместное производство дронов. И договорились активно двигаться в направлении Drone Deal с Евросоюзом", — отметил президент.

Отдельное внимание стороны уделили возможному формату партнерства по безопасности между Украиной и ЕС, в частности в сфере технологий и оборонной инфраструктуры. Президент также сообщил, что уже дал соответствующие поручения военному и политическому руководству для реализации достигнутых договоренностей.

"Готовим план шагов, которые позволят создать необходимую инфраструктуру безопасности. Дал соответствующие задания начальнику Генштаба Андрей Гнатов, секретарю СНБО Рустем Умеров и дипломатической команде Офиса", — подчеркнул Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский в воскресенье, 3 мая, прибыл в Ереван с официальным визитом. Глава государства принимает участие в саммите Европейского политического сообщества.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость усиления санкций против российского теневого флота, подчеркнув, что только скоординированные действия международных партнеров способны эффективно ограничить возможности РФ обходить ограничения.