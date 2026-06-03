Гарантії безпеки та зброя: Зеленський зустрівся з генсеком НАТО

Термінова новина

Балістика – це останній російський аргумент у війні, і треба знайти достатню протидію. Дякую партнерам і Марку Рютте, що програма PURL є і працює. Зараз, у травні, внески були. Будуть внески і в червні. Сьогодні говорили, як можемо прискоритись і збільшити постачання в рамках цієї ключової програми.

Дякую також усім нашим партнерам, які вже з нами у спільних виробництвах та допомагають коштами, щоб зростав рівень виробництва зброї в Україні. Ми обговорили з Генеральним секретарем НАТО ще деякі речі, які можуть дати Україні більше саме довгострокових фінансових гарантій безпеки. Будемо працювати й на саміті "Сімки", і на саміті НАТО в Анкарі.

Санкції проти Росії, наша далекобійність, фінанси для України, наша політична взаємодія, також рішучість партнерів допомогти Україні саме тоді, коли потрібно, – усе це сигнали Росії, що ця війна для Росії буде безрезультатною. Все це – поштовх Росії до дипломатії, і ми дуже розраховуємо, що за літо та осінь зможемо реально наблизити мир – чесний і достойний мир. Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Марку!

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