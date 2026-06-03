Генсек НАТО у Києві вшанував пам'ять українських захисників
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Дата публікації: 3 червня 2026 13:46
Генсек НАТО Марк Рюгге та президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот відео
Генеральний секретар Марк Рютте та представники 32 країн НАТО прибули до Києва у середу, 3 червня.
Іноземна делегація разом із керівництвом Альянсу вшанувала хвилиною мовчання памʼять усіх полеглих українських воїнів біля Стіни памʼяті у Києві.
Як пишуть Новини.LIVE, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
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