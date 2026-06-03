Зеленський може взяти участь у саміті G7 у Франції

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті G7, який відбудеться наприкінці червня у французькому місті Евіан-ле-Бен. Український лідер приєднається до зустрічі керівників країн "Великої сімки". Офіційного підтвердження цієї інформації на момент публікації не надходило.

На саміті очікується участь лідерів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Politico.

Однією з ключових тем переговорів з українською стороною можуть стати питання безпеки і подальшої підтримки Києва. У центрі уваги також залишається зміцнення системи протиповітряної оборони України на тлі триваючих російських атак.

Які питання планує порушити Зеленський

За інформацією одного з джерел видання, президент України має намір обговорити військову дипломатію і додаткові можливості посилення захисту українського неба від балістичних ракет. Співрозмовник Politico зазначив, що тема ППО залишається однією з пріоритетних для українського керівництва. Крім того, Київ продовжує домагатися розширення міжнародної військової допомоги.

У публікації нагадується, що ще в березні представник адміністрації президента Франції заявляв про відсутність запрошення для Зеленського на червневу зустріч лідерів G7. Однак тепер кілька джерел Politico стверджують, що ситуація змінилася. При цьому пресслужба Єлисейського палацу, яка займається організацією саміту, поки що не надала офіційного коментаря щодо цього питання.

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