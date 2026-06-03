Лубінець розкритикував стан укриттів в Україні

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

В Україні більшість перевірених захисних споруд мають серйозні недоліки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на результати моніторингу, проведеного в другій половині 2025 року. Представники офісу омбудсмена здійснили 1066 перевірок укриттів у різних регіонах країни.

За підсумками інспекцій зауваження отримали 991 об'єкт, що становить 93% від загальної кількості перевірених споруд, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на звіт омбудсмена.

Серед найпоширеніших проблем фахівці виявили закриті приміщення, підтоплені укриття та захаращені захисні споруди. Без зауважень залишилися лише 80 об'єктів. Загалом за результатами моніторингу було підготовлено близько чотирьох тисяч рекомендацій, спрямованих на усунення виявлених недоліків і підвищення готовності укриттів до використання.

Кияни в Україні. Фото: УНІАН

Особливу увагу приділили доступності укриттів

За словами Дмитра Лубінця, однією з найгостріших проблем залишається недоступність багатьох захисних споруд для людей з інвалідністю. Омбудсмен зазначив, що вимоги щодо інклюзивності виконуються найгірше, а балансоутримувачі об'єктів часто пояснюють ситуацію відсутністю необхідного фінансування. Він наголосив, що йдеться про системну проблему, пов'язану як із недостатнім контролем, так і з браком ресурсів.

Окремо у звіті згадуються шкільні укриття, значна частина яких залишається недоступною для жителів поза навчальним процесом. Крім того, багато таких об'єктів відсутні в цифрових сервісах пошуку укриттів. Станом на початок 2026 року в Україні налічувалося 66 574 захисні споруди різних типів загальною місткістю близько 16,5 мільйона осіб, однак частина з них потребує суттєвого поліпшення умов експлуатації та доступності.

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