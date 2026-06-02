Буданов оцінив страхи Путіна та загрозу стабільності Кремля

Кремлівський глава Володимир Путін.

Гіпотетичний відхід Володимира Путіна від влади спровокує масштабний хаос та ментальний шок серед російського населення, порівнянний із панікою після смерті Сталіна. За словами Кирила Буданова, оточення російського лідера боїться не стільки економічного спаду, скільки руйнації владної вертикалі, що зрештою змусить Москву сісти за стіл перемовин через нездатність виграти війну на полі бою.

Цю думку Кирило Буданов висловив під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки", передає Новини.LIVE.

Путін не відмовиться від влади над росіянами просто так

Очільник Офісу Президента України закликав не недооцінювати керівництво Російської Федерації та не вважати кремлівську еліту безумцями. У Москві залишаються впливові та раціональні фігури, які здатні тверезо аналізувати поточні події. Вони чітко бачать довгострокову тенденцію до спаду та системного регресу в державі. І хоча цей процес росіяни ще можуть терпіти певний час, у перспективі він несе пряму загрозу для виживання всієї системи.

"Всюди йде регрес і спад. Так, це можна ще терпіти певний пробіжок часу, але в перспективі це нічого гарного не несе. І це вже є загроза стабільності системи. От цього вони бояться. Все інше, як то економічні спади і так далі, вони переживуть", — пояснив Кирило Буданов.

Кирило Буданов зазначив, що Путін фактично утримує абсолютну владу з 1999 року — тобто вже близько 27 років. Він висловив повний скептицизм щодо можливості добровільного транзиту влади у Росії, оскільки диктатор панічно боїться дій свого потенційного наступника та не має жодних раціональних причин віддавати кермо управління державою.

Очікуваний фінал цього правління викличне серйозне потрясіння всередині російського соціуму. Кирило Буданов провів історичну паралель із подіями середини ХХ століття, згадавши розповіді своєї прабабусі про смерть радянського тирана Йосипа Сталіна. Тоді радянські громадяни щиро плакали через панічний острах перед майбутнім, адже "зникла людина-епоха". Подібний колективний шок та дезорієнтація очікують на Росію і після зникнення Путіна, що лякає навіть тих росіян, які не підтримують чинний режим.

Спроби Путіна будь-якою ціною утримати стабільність системи та зацементувати владу парадоксально відкривають для України нові можливості. Оскільки Росія системно слабшає, а її внутрішня криза поглиблюється, загроза колапсу режиму стає дедалі реальнішою.

Кирило Буданов підсумував, що найкращим сценарієм для всіх сторін є усунення цієї глобальної безпекової проблеми. Російська верхівка чудово розуміє, що не здатна здолати Україну суто на полі бою, тому єдиним виходом для них залишається дипломатичне врегулювання.

"Оскільки військовим шляхом перемогти не вдається, і вони це чудово знають, значить, треба домовлятися", — констатував Кирило Буданов.

Як уже висвітлювали Новини.LIVE, The Guardian повідомляло, що у вищих ешелонах російської влади посилюються песимістичні настрої щодо політичного курсу Володимира Путіна. Через тривалі бойові дії на території України та рецесію в економіці Росії, колишня лояльність еліт змінилася на глибоке розчарування.

Наразі російський наступ в Україні суттєво сповільнився, оскільки окупаційні війська зазнають колосальних втрат, які сягають до 35 тисяч військовослужбовців щомісяця. Крім того, регулярні високоточні удари українських безпілотників по ворожих нафтопереробних заводах суттєво підривають фінансову стабільність Кремля.

Згідно з даними засекреченого звіту розвідки однієї з країн ЄС, у найвищих колах російської влади спостерігається масштабна паніка через прогресуючу параною Володимира Путіна. Повідомляється, що очільник Кремля вже кілька місяців переховується у захищених бункерах на Кубані, побоюючись державного перевороту та потенційних замахів за допомогою безпілотників. На цьому тлі спецслужби РФ встановили тотальний нагляд за найближчим оточенням диктатора, а всередині силового блоку загострилася відкрита ворожнеча через ліквідацію високопосадовців. Ба більше, із середини квітня для візитерів Путіна запровадили безпрецедентні обмеження. Тому перед зустріччю тет-а-тет посадовці зобов'язані залишати за дверима навіть звичайні механічні наручні годинники, які не мають жодних функцій зв'язку чи передачі даних.