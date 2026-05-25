Росіяни розчарувалися в Путіні: The Guardian

Володимир Путін. Фото: AP

Представники російської еліти розчарувалися у президенті РФ Володимирі Путіні. Причиною є тривала війна в Україні. До того ж іде на спад економіка в Росії.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The Guardian, передає Новини.LIVE.

Розчарування у кремлівському диктаторі

Видання, цитуючи "бізнес-лідера, що має широкі зв'язки", зазначає: "Цього року настрої серед еліти, безперечно, змінилися. Панує глибоке розчарування в Путіні".

У матеріалі зазначається, що серед росіян наростає передчуття катастрофи. Люди починають усвідомлювати, що Путін ухвалює безглузді та саморуйнівні рішення. Навіть ті, хто раніше його захищав, більше цього не роблять.

Рейтинг президента РФ падає, а економіка перебуває під тиском. Невдоволення починаються висловлювати навіть прокремлівські блогери.

Читайте також:

Попри проблеми всередині власної країни, Путін не змінює підхід до війни в Україні та налаштований її продовжувати. На його думку, Москва зможе захопити весь Донбас до кінця поточного року.

"Путін зациклений на Донбасі й не зупиниться, поки не досягне своєї мети", — зазначив один зі співрозмовників видання.

Фраза Путіна про наближення війни до завершення свідчить про те, кремлівський диктор вважає військовий прорив неминучим. За словами представника української розвідки, у цьому Путіна запевнили російські генерали.

Наскільки сам президент РФ обізнаним у реальній ситуації, невідомо, адже посадовці й військові малюють йому райдужну картину. Віру у здатність президента США Дональда Трампа змусити Київ поступитися територією Путін утратив.

"У Москві панував загальний оптимізм щодо того, що Трамп зможе віддати Донбас після свого обрання. Він (оптимізм, — Ред.) значною мірою зник", — зазначила в коментарі The Guardian людина, яка підтримує контакти з Путіним.

Наразі мета Москви — захопити Донбас. Водночас люди із близького оточення Путіна вважають, що його амбіції можуть зрости. Таке станеться, якщо президент РФ відчує, що Україна розпадається. У такому разі він може перетнути Дніпро й піти далі, аби спробувати захопити всі чотири регіони, які Росія ще у 2022 році вписала в Конституцію як "свої", але досі не повністю контролює.

"Він не є стратегом, що мислить довгостроково. Його апетит зростає під час їжі", — зауважив один зі співрозмовників видання.

Також московська еліта обговорює ситуацію з обмеженням інтернету. Один з інсайдерів Кремля вважає, що Росія дещо наблизилася до Північної Кореї. Дехто з оточення Путіна, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков і перший заступник керівника адміністрації Сергій Кирієнко, намагалися переконати Путіна, що приймати жорсткі обмеження не варто, але їм це не вдалося.

На думку високопоставленого представника європейських спецслужб, багато хто з керівництва РФ наразі перебуває на етапі усвідомлення, визнає, що проблеми наростають як на полі бою, так і в економіці, але не має планів щодо їх подолання.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що на Каннському кінофестивалі російський режисер Андрій Звягінцев закликав Путіна припинити війну. Із такою промовою він виступив, коли отримав Гран-прі за фільм "Мінотавр". Зал відреагував на заклик щодо миру оплесками, дехто скандував "нет войне".

Також Новини.LIVE з посиланням на The Wall Street Journal писав, що російська армія щомісяця втрачає до 35 тисяч солдатів. Масовані дронові удари України по нафтопереробних заводах позбавляють росіян доходів. Попри це, Путін не відмовляється від планів щодо захоплення України.