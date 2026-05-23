Звягінцев закликав Путіна закінчити війну прямо на Каннському кінофестивалі

У суботу, 23 травня, російський режисер Андрій Звягінцев отримав Гран-прі Каннського фестивалю за фільм "Мінотавр". Під час подячної промови він виступив з антивоєнним посланням до глави Кремля Володимира Путіна, закликавши його зупинити війну проти України.

У 2026 році Гран-прі Каннського фестивалю отримав фільм "Мінотавр" режисера Андрія Звягінцева. Це вже друга за значимістю нагорода після "Золотої гілки".

Зазначимо, що сюжет фільму "Мінотавр" розгортається на тлі російської мобілізації та зосереджений на образі російського бізнесмена, в той час як масштабне вторгнення повністю змінює суспільство навколо нього.

Під час вручення нагороди Звягінцев звернувся до Путіна, закликавши його закінчити війну.

"Мільйони людей по обидва боки лінії зіткнення зараз мріють тільки про одне: щоб нарешті припинилися незліченні вбивства людей. І єдина людина, яка може зупинити цю м'ясорубку — ви, пане президенте Російської Федерації. Закінчіть уже цю бійню. Весь світ уже чекає цього", — сказав Андрій Звягінцев.

Зал зустрів слова режисера оплесками, а також були поодинокі вигуки "нет війне".

