Главная Новости дня Звягинцев призвал Путина закончить войну прямо на Каннском кинофестивале

Дата публикации 23 мая 2026 23:44
Андрей Звягинцев. Фото: Reuters

В субботу, 23 мая, российский режиссер Андрей Звягинцев получил Гран-при Каннского фестиваля за фильм "Минотавр". Во время благодарственной речи он выступил с антивоенным посланием к главе Кремля Владимиру Путину, призвав его остановить войну против Украины.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая находится в Каннах с аккредитацией.

Победа Звягинцева и призыв к Путину

В 2026 году Гран-при Каннского фестиваля получил фильм "Минотавр" режиссера Андрея Звягинцева. Это уже вторая по значимости награда после "Золотой ветви".

Отметим, что сюжет фильма "Минотавр" разворачивается на фоне российской мобилизации и сосредоточен на образе российского бизнесмена, в то время как масштабное вторжение полностью меняет общество вокруг него.

Во время вручения награды Звягинцев обратился к Путину, призвав его закончить войну.

Читайте также:

"Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном: чтобы наконец прекратились бессчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку — вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир уже ждет этого", — сказал Андрей Звягинцев.

Зал встретил слова режиссера аплодисментам, а также были единичные возгласы "нет войне".

Как сообщало Новини.LIVE, заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая заявила, что спецтрибунал по преступлению агрессии РФ против Украины может начать свою работу уже в 2027 году. По его словам, сейчас идет подготовительный этап.

Также мы писали, что по версии Financial Times, лидер Китая Си Цзиньпин во время встречу с президентом США Дональдом Трампом заявил ему, что Владимир Путин в будущем может пожалеть о начале войны против Украины. Однако сам Трамп отрицает, что китайский лидер такое говорил.

владимир путин война в Украине Каннский кинофестиваль
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
