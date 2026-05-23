Звягинцев призвал Путина закончить войну прямо на Каннском кинофестивале

В субботу, 23 мая, российский режиссер Андрей Звягинцев получил Гран-при Каннского фестиваля за фильм "Минотавр". Во время благодарственной речи он выступил с антивоенным посланием к главе Кремля Владимиру Путину, призвав его остановить войну против Украины.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая находится в Каннах с аккредитацией.

В 2026 году Гран-при Каннского фестиваля получил фильм "Минотавр" режиссера Андрея Звягинцева. Это уже вторая по значимости награда после "Золотой ветви".

Отметим, что сюжет фильма "Минотавр" разворачивается на фоне российской мобилизации и сосредоточен на образе российского бизнесмена, в то время как масштабное вторжение полностью меняет общество вокруг него.

Во время вручения награды Звягинцев обратился к Путину, призвав его закончить войну.

"Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном: чтобы наконец прекратились бессчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку — вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир уже ждет этого", — сказал Андрей Звягинцев.

Зал встретил слова режиссера аплодисментам, а также были единичные возгласы "нет войне".

