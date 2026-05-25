Россияне разочаровались в Путине: The Guardian

Представители российской элиты разочаровались в президенте РФ Владимире Путине. Причиной является длительная война в Украине. К тому же идет на спад экономика в России.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Guardian, передает Новини.LIVE.

Разочарование в кремлевском диктаторе

Издание, цитируя "бизнес-лидера, имеющего широкие связи", отмечает: "В этом году настроения среди элиты, бесспорно, изменились. Царит глубокое разочарование в Путине".

В материале отмечается, что среди россиян нарастает предчувствие катастрофы. Люди начинают осознавать, что Путин принимает бессмысленные и саморазрушительные решения. Даже те, кто раньше его защищал, больше этого не делают.

Рейтинг президента РФ падает, а экономика находится под давлением. Недовольство начинают выражать даже прокремлевские блогеры.

Несмотря на проблемы внутри собственной страны, Путин не меняет подход к войне в Украине и настроен ее продолжать. По его мнению, Москва сможет захватить весь Донбасс до конца текущего года.

"Путин зациклен на Донбассе и не остановится, пока не достигнет своей цели", — отметил один из собеседников издания.

Фраза Путина о приближении войны к завершению свидетельствует о том, кремлевский диктор считает военный прорыв неизбежным. По словам представителя украинской разведки, в этом Путина заверили российские генералы.

Насколько сам президент РФ осведомлен в реальной ситуации, неизвестно, ведь чиновники и военные рисуют ему радужную картину. Веру в способность президента США Дональда Трампа — заставить Киев уступить территорию — Путин потерял.

"В Москве царил общий оптимизм относительно того, что Трамп сможет отдать Донбасс после своего избрания. Он (оптимизм, — Ред.) в значительной степени исчез", — отметил в комментарии The Guardian человек, который поддерживает контакты с Путиным.

Сейчас цель Москвы — захватить Донбасс. В то же время люди из близкого окружения Путина считают, что его амбиции могут возрасти. Такое произойдет, если президент РФ почувствует, что Украина распадается. В таком случае он может пересечь Днепр и пойти дальше, чтобы попытаться захватить все четыре региона, которые Россия еще в 2022 году вписала в Конституцию как "свои", но до сих пор не полностью контролирует.

"Он не является стратегом, мыслящим долгосрочно. Его аппетит растет во время еды", — отметил один из собеседников издания.

Также московская элита обсуждает ситуацию с ограничением интернета. Один из инсайдеров Кремля считает, что Россия несколько приблизилась к Северной Корее. Кое-кто из окружения Путина, в частности пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко, пытались убедить Путина, что принимать жесткие ограничения не стоит, но им это не удалось.

По мнению высокопоставленного представителя европейских спецслужб, многие из руководства РФ сейчас находятся на этапе осознания, признают, что проблемы нарастают как на поле боя, так и в экономике, но не имеют планов по их преодолению.

Также Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal писал, что российская армия ежемесячно теряет до 35 тысяч солдат. Массированные дроновые удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам лишают россиян доходов. Несмотря на это, Путин не отказывается от планов по захвату Украины.