Головна Новини дня У Кремлі через параною Путіна перевіряють годинники

Дата публікації: 9 травня 2026 08:36
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російські посадовці, які мають зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, відтепер змушені залишати наручні годинники перед входом до приміщень. Нові правила почали діяти приблизно із середини квітня та поширюються навіть на механічні моделі, які не мають функцій зв'язку чи передачі даних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на на опозиційний Кремлю проєкт "Можем объяснить".

У Кремлі нова параноя

За даними журналістів, нововведення почало діяти ще із середини квітня. Причому обмеження стосується не лише електронних гаджетів, а й звичайних механічних годинників.

Джерела, знайомі із ситуацією, підтвердили, що вимоги безпеки навколо Путіна суттєво посилилися. Один із співрозмовників зазначив, що мобільні телефони на подібних заходах були під забороною вже давно, однак тепер до списку додали й будь-які наручні годинники.

Журналісти також звернули увагу на дивну деталь під час офіційних зустрічей у Кремлі — чиновники, які зазвичай постійно носять годинники, почали з'являтися без них. Зокрема, без звичних аксесуарів помітили голову Тамбовської області Євгена Первишова та керівника Мордовії Артема Здунова.

Російські чиновники без годинників на зустрічі з Путіним. Фото: t.me/mozhemobyasnit

Особливо помітною зміна стала на прикладі генерального директора російського автогіганта "Камаз" Сергія Когогіна. На зустрічі з Путіним його руки були без годинника, хоча під час інших офіційних заходів, зокрема зустрічі з прем'єром РФ Михайлом Мішустіним, він з'являвся із хронометром.

Офіційно у Кремлі нові правила не коментували. Водночас такі заходи можуть свідчити про дедалі більшу закритість та страхи російського керівництва щодо можливих загроз безпеці.

Як писали Новини.LIVE, у таємному звіті розвідки ЄС вказується, що Путін боїться державного перевороту і місяцями переховується у бункерах на Кубані. На тлі нездорової параної очільника Кремля російські спецслужби запровадили тотальний контроль за його оточенням.

Також Володимир Зеленський видав указ, який дозволив проведення параду у Москві з нагоди 9 травня. В документі чітко зазначені часові рамки та просторові межі параду. Сторони домовилися про перемир'я з 9 по 11 травня

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
