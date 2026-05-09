В Кремле из-за паранойи Путина проверяют часы

Российский диктатор Владимир Путин.

Российские чиновники, которые имеют встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отныне вынуждены оставлять наручные часы перед входом в помещения. Новые правила начали действовать примерно с середины апреля и распространяются даже на механические модели, которые не имеют функций связи или передачи данных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на на оппозиционный Кремлю проект "Можем объяснить".

У Кремля новая паранойя

По данным журналистов, нововведение начало действовать еще с середины апреля. Причем ограничение касается не только электронных гаджетов, но и обычных механических часов.

Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что требования безопасности вокруг Путина существенно ужесточились. Один из собеседников отметил, что мобильные телефоны на подобных мероприятиях были под запретом уже давно, однако теперь в список добавили и любые наручные часы.

Журналисты также обратили внимание на странную деталь во время официальных встреч в Кремле - чиновники, которые обычно постоянно носят часы, начали появляться без них. В частности, без привычных аксессуаров заметили главу Тамбовской области Евгения Первышова и руководителя Мордовии Артема Здунова.

Особенно заметной перемена стала на примере генерального директора российского автогиганта "Камаз" Сергея Когогина. На встрече с Путиным его руки были без часов, хотя во время других официальных мероприятий, в частности встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным, он появлялся с хронометром.

Официально в Кремле новые правила не комментировали. В то же время такие меры могут свидетельствовать о все большей закрытости и страхах российского руководства относительно возможных угроз безопасности.

Как писали Новини.LIVE, в тайном отчете разведки ЕС указывается, что Путин боится государственного переворота и месяцами скрывается в бункерах на Кубани. На фоне нездоровой паранойи главы Кремля российские спецслужбы ввели тотальный контроль за его окружением.

