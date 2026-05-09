В Кремле из-за паранойи Путина проверяют часы
Российские чиновники, которые имеют встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отныне вынуждены оставлять наручные часы перед входом в помещения. Новые правила начали действовать примерно с середины апреля и распространяются даже на механические модели, которые не имеют функций связи или передачи данных.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на на оппозиционный Кремлю проект "Можем объяснить".
У Кремля новая паранойя
По данным журналистов, нововведение начало действовать еще с середины апреля. Причем ограничение касается не только электронных гаджетов, но и обычных механических часов.
Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что требования безопасности вокруг Путина существенно ужесточились. Один из собеседников отметил, что мобильные телефоны на подобных мероприятиях были под запретом уже давно, однако теперь в список добавили и любые наручные часы.
Журналисты также обратили внимание на странную деталь во время официальных встреч в Кремле - чиновники, которые обычно постоянно носят часы, начали появляться без них. В частности, без привычных аксессуаров заметили главу Тамбовской области Евгения Первышова и руководителя Мордовии Артема Здунова.
Особенно заметной перемена стала на примере генерального директора российского автогиганта "Камаз" Сергея Когогина. На встрече с Путиным его руки были без часов, хотя во время других официальных мероприятий, в частности встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным, он появлялся с хронометром.
Официально в Кремле новые правила не комментировали. В то же время такие меры могут свидетельствовать о все большей закрытости и страхах российского руководства относительно возможных угроз безопасности.
Как писали Новини.LIVE, в тайном отчете разведки ЕС указывается, что Путин боится государственного переворота и месяцами скрывается в бункерах на Кубани. На фоне нездоровой паранойи главы Кремля российские спецслужбы ввели тотальный контроль за его окружением.
Также Владимир Зеленский издал указ, который разрешил проведение парада в Москве по случаю 9 мая. В документе четко указаны временные рамки и пространственные границы парада. Стороны договорились о перемирии с 9 по 11 мая.