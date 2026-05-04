Путин боится государственного переворота: тайный отчет разведки ЕС

Засекреченный отчет разведки одной из стран ЕС раскрыл масштабы паники в высших эшелонах российской власти: Владимир Путин месяцами скрывается в бункерах на Кубани из-за страха государственного переворота и покушений с использованием дронов. На фоне нездоровой паранойи главы Кремля российские спецслужбы ввели тотальный контроль за его окружением, а между руководителями силовых ведомств вспыхнула открытая вражда из-за убийства чиновников.

Об этом сообщает "Важные истории", которые получили в распоряжение отчет разведки от ЕС, передает Новини.LIVE.

Издание "Важные истории" опубликовало содержание тайного отчета разведки одного из государств Европейского Союза, переданный чиновником европейской страны. Документ описывает, как в Кремле возник критический уровень тревожности с марта 2026 года.

Согласно данным спецслужб, Владимир Путин запуган из-за возможного мятежа или покушения на собственную жизнь, в частности с использованием беспилотников, к которому могут быть причастны представители политической элиты РФ. Из-за страха утечки информации и физического уничтожения Федеральная служба охраны (ФСО) кардинально изменила систему безопасности президента.

Меры предосторожности достигли тотального уровня. Например, по данным разведки, Путин прекратил визиты в свои традиционные резиденции в Подмосковье и на Валдае, а также отменил инспекции военных объектов, которые регулярно посещал еще в 2025 году.

Зато с началом войны он неделями не покидает модернизированные бункеры в Краснодарском крае, пока российское телевидение транслирует заранее заготовленные видеоролики. В администрации российского диктатора введен двойной фильтр безопасности с полным личным досмотром, а в отдельных районах Москвы ФСО регулярно глушит коммуникационные сети.

Вдоль Москвы-реки постоянно дежурят кинологи и спецподразделения, готовые сбивать дроны. Жесткие ограничения коснулись и персонала: поварам, охранникам и фотографам запретили пользоваться смартфонами с интернетом и общественным транспортом, заставив ездить только на авто ФСО, а в их домах установили камеры слежения. Кроме того, на основании тайного указа спецслужба теперь контролирует и согласовывает любые медийные анонсы с участием Путина.

Российские спецслужбы начали "грызться" между собой

Отдельной причиной возникновения такого напряжения в России стала уязвимость армейского командования, что спровоцировало открытый конфликт между силовиками. Детонатором послужило убийство генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова в Москве 22 декабря 2025 года. Начальник Генштаба Валерий Герасимов требовал созвать полноценный совет безопасности, но Путин ограничился закрытым совещанием 25 декабря 2025 года, буквально на следующий день после очередной атаки на том же месте.

Во время встречи Герасимов жестко раскритиковал спецслужбы, заявив, что их неспособность защитить офицеров в тылу сеет панику и дезорганизацию в вооруженных силах. В ответ директор ФСБ Александр Бортников обвинил Минобороны в отсутствии собственной профильной службы безопасности, отметив, что системно предупреждать такие нападения невозможно.

В свою очередь глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не будет тратить свои ресурсы на охрану военных, и попытался дать Герасимову советы по оперативной безопасности, чем окончательно разозлил руководителя Генштаба.

Путин провел отдельную встречу с директором ФСО Дмитрием Кочневым, после которой мандат ведомства существенно расширили. До этого момента элитную государственную охрану имел только сам начальник Генштаба, но теперь в перечень включили еще десять генералов. Безопасность от ФСО получили заместители руководителя Генштаба Николай Богдановский, Алексей Ким и Сергей Истраков. Также под защиту взяли главу Главного оперативного управления Сергея Рудского и его первого заместителя Виктора Познихира. В список попали руководитель Национального центра управления обороной Станислав Гаджимагомедов, начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков и руководитель Военной академии Владимир Зарудницкий. Завершают перечень усиленно охраняемых лиц генерал-полковники Александр Чайко и Михаил Мизинцев.

Сергея Шойгу считают в Кремле угрозой

Еще одним тревожным сигналом для российских элит стала ситуация вокруг Сергея Шойгу, который с мая 2024 года занимает должность секретаря Совбеза РФ. Европейская разведка указывает, что Кремль считает его потенциальным инициатором государственного переворота и фактором дестабилизации. Арест 5 марта 2026 года Руслана Цаликова, который был первым заместителем Шойгу, как отмечают журналисты, имеет знак. Это фактически "показательная отмена" любых неформальных гарантий неприкосновенности. Аналитики считают, что этот шаг критически ослабил позиции бывшего министра обороны и значительно увеличил шансы на то, что он сам в ближайшее время станет фигурантом уголовного дела.

Журналисты частично смогли независимо подтвердить данные иностранной разведки. Бывший офицер ФСБ еще месяц назад сообщил им, что именно ФСО несет ответственность за отключение интернета в российской столице. А действующий сотрудник ФСБ рассказал, что спецслужбестало крайне трудно получать разрешения на прослушивание по обычным уголовным делам, поскольку все технические ресурсы бросили на контроль за чиновниками. О высочайшей степени паранойи главы Кремля свидетельствует и тот факт, что в этом году ни один депутат Государственной думы не был приглашен на военный парад на Красной площади.

