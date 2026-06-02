Буданов оценил страхи Путина и угрозу стабильности Кремля

Кремлевский глава Владимир Путин. Фото: Sputnik/Александр Казаков

Гипотетический уход Владимира Путина от власти спровоцирует масштабный хаос и ментальный шок среди российского населения, сравнимый с паникой после смерти Сталина. По словам Кирилла Буданова, окружение российского лидера боится не столько экономического спада, сколько разрушения властной вертикали, что в конце концов заставит Москву сесть за стол переговоров из-за неспособности выиграть войну на поле боя.

Это мнение Кирилл Буданов высказал во время международного форума "Архитектура безопасности", передает Новини.LIVE.

Путин не откажется от власти над россиянами просто так

Глава Офиса Президента Украины призвал не недооценивать руководство Российской Федерации и не считать кремлевскую элиту безумцами. В Москве остаются влиятельные и рациональные фигуры, которые способны трезво анализировать текущие события. Они четко видят долгосрочную тенденцию к спаду и системному регрессу в государстве. И хотя этот процесс россияне еще могут терпеть некоторое время, в перспективе он несет прямую угрозу для выживания всей системы.

"Повсюду идет регресс и спад. Да, это можно еще терпеть определенный пробежок времени, но в перспективе это ничего хорошего не несет. И это уже есть угроза стабильности системы. Вот этого они боятся. Все остальное, как то экономические спады и так далее, они переживут", — пояснил Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов отметил, что Путин фактически удерживает абсолютную власть с 1999 года - то есть уже около 27 лет. Он выразил полный скептицизм относительно возможности добровольного транзита власти в России, поскольку диктатор панически боится действий своего потенциального преемника и не имеет никаких рациональных причин отдавать бразды правления государством.

Читайте также:

Ожидаемый финал этого правления вызовет серьезное потрясение внутри российского социума. Кирилл Буданов провел историческую параллель с событиями середины ХХ века, вспомнив рассказы своей прабабушки о смерти советского тирана Иосифа Сталина. Тогда советские граждане искренне плакали из-за панического страха перед будущим, ведь "исчез человек-эпоха". Подобный коллективный шок и дезориентация ожидают Россию и после исчезновения Путина, что пугает даже тех россиян, которые не поддерживают действующий режим.

Попытки Путина любой ценой удержать стабильность системы и зацементировать власть парадоксально открывают для Украины новые возможности. Поскольку Россия системно слабеет, а ее внутренний кризис углубляется, угроза коллапса режима становится все более реальной.

Кирилл Буданов подытожил, что лучшим сценарием для всех сторон является устранение этой глобальной проблемы безопасности. Российская верхушка прекрасно понимает, что не способна одолеть Украину исключительно на поле боя, поэтому единственным выходом для них остается дипломатическое урегулирование.

"Поскольку военным путем победить не удается, и они это прекрасно знают, значит, надо договариваться", — констатировал Кирилл Буданов.

Как уже освещали Новини.LIVE, The Guardian сообщало, что в высших эшелонах российской власти усиливаются пессимистические настроения относительно политического курса Владимира Путина. Из-за длительных боевых действий на территории Украины и рецессии в экономике России, прежняя лояльность элит сменилась на глубокое разочарование.

Сейчас российское наступление в Украине существенно замедлилось, поскольку оккупационные войска несут колоссальные потери, которые достигают до 35 тысяч военнослужащих ежемесячно. Кроме того, регулярные высокоточные удары украинских беспилотников по вражеским нефтеперерабатывающим заводам существенно подрывают финансовую стабильность Кремля.

Согласно данным засекреченного отчета разведки одной из стран ЕС, в высших кругах российской власти наблюдается масштабная паника из-за прогрессирующей паранойи Владимира Путина. Сообщается, что глава Кремля уже несколько месяцев скрывается в защищенных бункерах на Кубани, опасаясь государственного переворота и потенциальных покушений с помощью беспилотников. На этом фоне спецслужбы РФ установили тотальный надзор за ближайшим окружением диктатора, а внутри силового блока обострилась открытая вражда из-за ликвидации высокопоставленных чиновников. Более того, с середины апреля для визитеров Путина ввели беспрецедентные ограничения. Поэтому перед встречей тет-а-тет чиновники обязаны оставлять за дверью даже обычные механические наручные часы, которые не имеют никаких функций связи или передачи данных.