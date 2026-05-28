Експерт: від прильоту врятує лише бомбосховище або станція метро

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Експерт із безпеки пояснив, що захиститися від прямого ракетного удару можна лише у спеціально обладнаних укриттях. Найнадійнішими варіантами він назвав бомбосховища та глибокі станції метро. Водночас правило "двох стін" залишається базовим захистом від вибухової хвилі та уламків.

Про це заявив експерт із комплексної безпеки Руслан Болгов в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 28 травня.

Експерт про захист від прямого влучання

Фахівець із комплексної безпеки Руслан Болгов наголосив, що у разі прямого влучання ракети або авіаційного удару повністю убезпечити може лише перебування у глибоких захисних спорудах.

За його словами, йдеться насамперед про бомбосховища або підземні простори на кшталт метро, тоді як звичайні укриття мають обмежений рівень захисту.

Водночас експерт пояснив, що правило "двох стін" залишається важливим для виживання під час обстрілів, адже воно зменшує ризики від уламків і вибухової хвилі. Він зазначив, що вибух може вибивати вікна та створювати небезпечні вторинні уламки всередині приміщень.

"Дві стіни рятують безпосередньо від того, що літає, від прильотів, від вибухової хвилі. Коли вибухова хвиля викидає і вибиває вікна, а на вікнах ще стоять вазони чи інше, то все це розлітається як шрапнель по квартирі", — зазначив експерт.

Також Болгов уточнив різницю між укриттями різного типу, підкресливши, що реальний захист від прямого ураження забезпечують лише глибокі підземні сховища. Підземні паркінги, за його словами, можуть зменшити ризики, але не гарантують повної безпеки.

"Не забувайте, від прямого прильоту майже нічого не врятує. Окрім, дійсно, бомбосховища, коли ви будете на глибині величезній, як в метро.

Але люди повинні зрозуміти, що паркінги — це не бомбосховище, це укриття. Не плутайте ці два поняття, тому що там просто бетонне перекриття. Але так, це місце більш безпечне, ніж стояти й чекати на вулиці, або на балконі знімати на відео, як літають Шахеди чи ракети", — наголосив фахівець.

Окремо він порадив тим, хто не має доступу до укриття, хоча б мінімізувати ризики у квартирі. Зокрема, він рекомендує захищати вікна бронеплівкою, скотчем або закривати їх фанерою, щоб зменшити травмування від скла.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито може завдати удару по Києву будь-якої миті. У Москві також наголошують на "серйозності" попереджень щодо іноземних дипломатів та демонстрації військової сили. За його словами, загроза ударів по українській столиці залишається актуальною.

Новини.LIVE також повідомляли, що Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що посольство США нібито залишило Київ після погроз Росії про можливий удар по столиці. Водночас у МЗС України спростували цю інформацію та запевнили, що дипломатична присутність у Києві зберігається. Українська сторона наголосила, що всі інші іноземні представництва продовжують роботу в штатному режимі.