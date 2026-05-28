Эксперт: от прилета спасет только бомбоубежище или станция метро

Люди прячутся на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Эксперт по безопасности объяснил, что защититься от прямого ракетного удара можно только в специально оборудованных укрытиях. Самыми надежными вариантами он назвал бомбоубежища и глубокие станции метро. В то же время правило "двух стен" остается базовой защитой от взрывной волны и обломков.

Об этом заявил эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов в эфире Ранок.LIVE в четверг, 28 мая.

Эксперт о защите от прямого попадания

Специалист по комплексной безопасности Руслан Болгов отметил, что в случае прямого попадания ракеты или авиационного удара полностью обезопасить может только пребывание в глубоких защитных сооружениях.

По его словам, речь идет прежде всего о бомбоубежищах или подземных пространствах вроде метро, тогда как обычные укрытия имеют ограниченный уровень защиты.

В то же время эксперт пояснил, что правило "двух стен" остается важным для выживания во время обстрелов, ведь оно уменьшает риски от обломков и взрывной волны. Он отметил, что взрыв может выбивать окна и создавать опасные вторичные обломки внутри помещений.

"Две стены спасают непосредственно от того, что летает, от прилетов, от взрывной волны. Когда взрывная волна выбрасывает и выбивает окна, а на окнах еще стоят вазоны или другое, то все это разлетается как шрапнель по квартире", — отметил эксперт.

Также Болгов уточнил разницу между укрытиями разного типа, подчеркнув, что реальную защиту от прямого поражения обеспечивают лишь глубокие подземные хранилища. Подземные паркинги, по его словам, могут уменьшить риски, но не гарантируют полной безопасности.

"Не забывайте, от прямого прилета почти ничего не спасет.Кроме, действительно, бомбоубежища, когда вы будете на глубине огромной, как в метро.

Но люди должны понять, что паркинги — это не бомбоубежище, это укрытие. Не путайте эти два понятия, потому что там просто бетонное перекрытие. Но да, это место более безопасное, чем стоять и ждать на улице, или на балконе снимать на видео, как летают Шахеды или ракеты", — подчеркнул специалист.

Отдельно он посоветовал тем, кто не имеет доступа к укрытию, хотя бы минимизировать риски в квартире. В частности, он рекомендует защищать окна бронепленкой, скотчем или закрывать их фанерой, чтобы уменьшить травмирование от стекла.

Новини.LIVE информировали, что недавно секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы может нанести удар по Киеву в любой момент. В Москве также отмечают "серьезность" предупреждений относительно иностранных дипломатов и демонстрации военной силы. По его словам, угроза ударов по украинской столице остается актуальной.

Новини.LIVE также сообщали, что Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США якобы покинуло Киев после угроз России о возможном ударе по столице. В то же время в МИД Украины опровергли эту информацию и заверили, что дипломатическое присутствие в Киеве сохраняется. Украинская сторона подчеркнула, что все другие иностранные представительства продолжают работу в штатном режиме.