Каллас: Посольство США срочно уезжает из Киева после угроз РФ

Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Посольство США покидает Киев после угроз России нанести удар по столице. Все остальные дипломаты остаются на месте и продолжают работать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на высокую представительницу ЕС по вопросам внешней политики Каю Каллас.

Посольство США уезжает из Киева

Обновлено 09:45. Спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE заявил, что информация о выезде посольства США из Киева не соответствует действительности.

"Из того, что мы слышали, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли", — сказала Каллас.

