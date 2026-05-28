Каллас: Посольство США срочно уезжает из Киева после угроз РФ

Каллас заявила о выезде посольства США из Киева: в МИД Украины опровергли
Дата публикации 28 мая 2026 09:37
Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman
Посольство США покидает Киев после угроз России нанести удар по столице. Все остальные дипломаты остаются на месте и продолжают работать.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на высокую представительницу ЕС по вопросам внешней политики Каю Каллас.
Посольство США уезжает из Киева
Обновлено 09:45. Спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE заявил, что информация о выезде посольства США из Киева не соответствует действительности.
"Из того, что мы слышали, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли", — сказала Каллас.
Новость дополняется...
