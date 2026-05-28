Каллас: Посольство США терміново їде з Києва після погроз РФ

Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Посольство США залишає Київ після погроз Росії завдати удару по столиці. Всі інші дипломати залишаються на місці та продовжують працювати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на високу представницю ЄС з питань зовнішньої політики Каю Каллас під час спілкування з журналістами.

Посольство США їде з Києва

Оновлено 10:08. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію дивною. Коментуючи цю ситуацію, він сказав, що, можливо, йшлося про обставини перед ударом у ніч на неділю.

"Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали (перед ударом у ніч на неділю, — ред.). В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві", — сказав Литвин.

Оновлено 09:45. Речникс МЗС України Георгій Тихий у коментарі Новини.LIVE заявив, що інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності.

"Вчора з України надійшла інформація, що всі посольства, за винятком одного, залишилися на місці. Це також свідчить про мужність співробітників цих посольств. Але так, всі європейські дипломати залишаються. Американці ж виїхали", — сказала Каллас під час спілкування із журналістами.

Також вона прокоментувала загрозу ударів по Києву та посольствах. За словами посадовиці, Росія вдається до таких дій, оскільки не має успіхів на полі бою.

"Тому зараз вони посилюють терористичні атаки — інакше це й не назвеш — та сіють страх у суспільстві. Це не працювало роками, і я не думаю, що спрацює зараз", — сказала Кая Каллас.

Як писали Новини.LIVE, раніше Росія погрожувала новими ударами по Києву. В Кремлі попередили іноземних громадян та заявили про "необхідність якомога швидше покинути місто".

Водночас в МЗС України висміяли погрози РФ атакувати Київ. Георгій Тихий провів опитування у соцмережах, як їх охарактеризувати.