Лубинец раскритиковал состояние укрытий в Украине

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

В Украине большинство проверенных защитных сооружений имеют серьезные недостатки. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на результаты мониторинга, проведенного во второй половине 2025 года. Представители офиса омбудсмена осуществили 1066 проверок укрытий в разных регионах страны.

По итогам инспекций замечания получили 991 объект, что составляет 93% от общего количества проверенных сооружений, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на отчет омбудсмана.

Среди наиболее распространенных проблем специалисты выявили закрытые помещения, подтопленные укрытия и захламленные защитные сооружения. Без замечаний остались лишь 80 объектов. Всего по результатам мониторинга было подготовлено около четырех тысяч рекомендаций, направленных на устранение выявленных недостатков и повышение готовности укрытий к использованию.

Киевляне в укратии. Фото: УНИАН

Особое внимание уделили доступности укрытий

По словам Дмитрия Лубинца, одной из наиболее острых проблем остается недоступность многих защитных сооружений для людей с инвалидностью. Омбудсмен отметил, что требования по инклюзивности выполняются хуже всего, а балансодержатели объектов часто объясняют ситуацию отсутствием необходимого финансирования. Он подчеркнул, что речь идет о системной проблеме, связанной как с недостаточным контролем, так и с нехваткой ресурсов.

Отдельно в отчете упоминаются школьные укрытия, значительная часть которых остается недоступной для жителей вне учебного процесса. Кроме того, многие такие объекты отсутствуют в цифровых сервисах поиска укрытий. По состоянию на начало 2026 года в Украине насчитывалось 66 574 защитных сооружения различных типов общей вместимостью около 16,5 миллиона человек, однако часть из них требует существенного улучшения условий эксплуатации и доступности.

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