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Главная Новости дня В Днепре фонд укрытий позволяет одновременно разместить 32% жителей

В Днепре фонд укрытий позволяет одновременно разместить 32% жителей

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 23:57
В Днепре фонд укрытий позволяет одновременно разместить 32% жителей
Укрытие. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Днепре имеющийся фонд укрытий позволяет одновременно приютить более трети горожан во время воздушных тревог. В городе продолжается расширение сети защитных сооружений, в частности строительство новых укрытий. Власти также проводят инвентаризацию и обустройство подвальных помещений, чтобы увеличить количество безопасных мест.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал заместитель городского головы Днепра Юрий Яндульский.

Ситуация с укрытиями в Днепре

Заместитель городского головы Днепра Юрий Яндульский отметил, что город постепенно наращивает фонд укрытий и сейчас реализует несколько проектов строительства.

По его информации, сейчас в Днепре имеющийся фонд укрытий позволяет одновременно разместить более 32% жителей города.

"Защитные сооружения в городе есть. Если говорить такими абсолютными большими цифрами, чтобы было более корректно, более 32% всех горожан, проживающих в городе, мы одновременно можем так или иначе уберечь во время воздушных тревог. Этот фонд мы накапливаем, увеличиваем. Сейчас 8 укрытий строятся и будут завершены до конца 2026 года. Что касается этого места, где непосредственно сегодня был прилет, там также есть укрытие, люди могли воспользоваться.

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До войны, до 2014 года и до полномасштабного вторжения, возможно, эта цифра (32%, — Ред.) была бы и достаточна. Но на сегодняшний день мы точно понимаем, что нужно увеличивать. Это не актуальная цифра вообще", — прокомментировал заместитель городского головы Днепра Юрий Яндульский.

Новини.LIVE сообщали, что 2 июня российские войска в очередной раз атаковали Днепр, в результате чего в городе возник пожар. Тем временем в городе завершили спасательные работы после предыдущего удара, в результате которого погибли люди и десятки получили ранения, в том числе дети.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 2 июня российские войска обстреляли Днепр. В городе раздавались мощные взрывы. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Днепр бомбоубежище укрытия эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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