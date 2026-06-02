Россия в очередной раз нанесла удар по Днепру: возник пожар

Российские войска совершили 2 июня очередную атаку на Днепр, в результате чего в городе вспыхнул пожар. Информация о возможных пострадавших и масштаб разрушений сейчас устанавливается экстренными службами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Россия терроризирует Днепр и наносит повторные удары

Несмотря на масштабную трагедию и продолжающуюся ликвидацию последствий, враг не прекращает системный террор против мирного населения. Российская армия осуществила очередной обстрел Днепра. На одной из локаций города в результате вражеского прилета вспыхнул пожар. Сейчас профильные службы и спасательные подразделения работают на месте происшествия, укрощая огонь. Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры и наличии пострадавших в результате этого нового удара оперативно выясняется.

В то же время в Днепре завершились поисково-спасательные работы в жилом квартале, по которому ночью российские оккупационные войска выпустили ракеты. Спасатели полностью закончили разбор обломков уничтоженных зданий. К большому сожалению, количество жертв этой атаки увеличилось и уже подтверждена гибель 16 человек.

В результате ночного обстрела ранения различной степени тяжести получили 42 жителя города. Травмы зафиксировали в частности у четырех детей. Сейчас трое раненых детей и 21 взрослый находятся в медицинских учреждениях города, где врачи оказывают им всю необходимую квалифицированную помощь. Другие пострадавшие лечатся амбулаторно.

Новини.LIVE писали, что в Днепре несколько часов назад российский дрон ударил по многоэтажке. Попадание дрона было зафиксировано на последнем этаже здания.

Тем временем для жителей Днепра развернута городская программа поддержки, которая покрывает расходы на аренду временных помещений для тех, кто потерял крышу над головой. Чиновник Юрий Яндульский объяснял, что размер ежемесячных выплат напрямую зависит от количества комнат в разрушенной недвижимости: владельцы однокомнатных квартир получают от 9 тысяч гривен, тогда как компенсация за трехкомнатное жилье увеличивается до 15 тысяч гривен.