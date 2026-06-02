В Днепре под завалами нашли еще несколько тел погибших: новые подробности

Главная Новости дня В Днепре под завалами нашли еще несколько тел: подробности

В Днепре под завалами нашли еще несколько тел: подробности

Дата публикации 2 июня 2026 12:19
Руины дома после прилета. Фото: Днепропетровская ОГА

Количество жертв в результате вражеского удара по четырехэтажному дому в Днепре возросло до 11 человек, среди которых двое детей, после того как спасатели обнаружили под завалами тела женщины и восьмилетнего мальчика. В больницах Днепра сейчас находятся 22 пациента из 37 раненых.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

В Днепре продолжается разбор завалов дома после прилета 2 июня

Медики Днепра продолжают оказывать помощь 22 госпитализированным гражданам, пострадавшим от вражеского обстрела жилого сектора. Всего во время этой атаки ранения различной степени тяжести получили 37 человек.

Дніпро обстріл 2 червня
Разбор завалов. Фото: Днепропетровская ОГА

Врачи фиксируют у пациентов минно-взрывные и акубаротравмы, осколочные ранения, различные переломы, а также рваные и резаные раны.

Параллельно на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Работники ГСЧС во время разбора завалов разрушенного четырехэтажного здания достали тела еще двух погибших - женщины и мальчика, которому было 8 лет. Из-за удара по жилому дому количество жертв в городе увеличилось до 11 человек. Среди всех погибших в Днепре на данный момент идентифицированы двое детей.

Отметим, что в ночь на 2 июня Днепропетровская область подверглась массированному комбинированному удару. Российские войска атаковали сразу пять районов региона, одновременно применив ракеты и ударные дроны. Среди жертв российского удара есть дети, спасатели нашли тело мальчика 2023 года рождения.

Кроме того, под атакой оказались и другие области и города Украины. Суммарно россияне выпустили более 700 воздушных целей в ночь на 2 июня. Президент Владимир Зеленский уже обратился к партнерам с призывом усилить ПВО защиту государства.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
