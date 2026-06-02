У Дніпрі під завалами знайшли ще кілька тіл загиблих: нові подробиці

Руїни будинку після прильоту.

Кількість жертв унаслідок ворожого удару по чотириповерховому будинку в Дніпрі зросла до 11 осіб, серед яких двоє дітей, після того як рятувальники виявили під завалами тіла жінки та восьмирічного хлопчика. У лікарнях Дніпра наразі перебувають 22 пацієнти із 37 поранених.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олексакндр Ганжа, передає Новини.LIVE.

У Дніпрі триває розбір завалів будинку після прильоту 2 червня

Медики Дніпра продовжують надавати допомогу 22 госпіталізованим громадянам, які постраждали від ворожого обстрілу житлового сектору. Загалом під час цієї атаки поранення різного ступеня важкості дістали 37 людей.

Лікарі фіксують у пацієнтів мінно-вибухові й акубаротравми, осколкові поранення, різноманітні переломи, а також рвані та різані рани.

Паралельно на місці трагедії триває пошуково-рятувальна операція. Працівники ДСНС під час розбору завалів зруйнованої чотириповерхової будівлі дістали тіла ще двох загиблих — жінки та хлопчика, якому було 8 років. Через удар по житловому будинку кількість жертв у місті збільшилася до 11 осіб. Серед усіх загиблих у Дніпрі на цей момент ідентифіковано двох дітей.

Зазначимо, що у ніч проти 2 червня Дніпропетровська область зазнала масованого комбінованого удару. Російські війська атакували одразу п'ять районів регіону, одночасно застосувавши ракети та ударні дрони. Серед жертв російського удару є діти, рятувальники знайшли тіло хлопчика 2023 року народження.

Окрім того, під атакою опинилися й інші області та міста України. Сумарно росіяни випустили понад 700 повітряних цілей в ніч проти 2 червня. Президент Володимир Зеленський уже звернувся до партнерів із закликом посилити ППО захист держави.