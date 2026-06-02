У Дніпрі фонд укриттів дозволяє одночасно розмістити 32% мешканців

Укриття. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Дніпрі наявний фонд укриттів дає змогу одночасно прихистити понад третину містян під час повітряних тривог. У місті триває розширення мережі захисних споруд, зокрема будівництво нових укриттів. Влада також проводить інвентаризацію та облаштування підвальних приміщень, щоб збільшити кількість безпечних місць.

Про це в ефірі День.LIVE розповів заступник міського голови Дніпра Юрій Яндульський.

Ситуація з укриттями в Дніпрі

Заступник міського голови Дніпра Юрій Яндульський зазначив, що місто поступово нарощує фонд укриттів і наразі реалізує кілька проєктів будівництва.

За його інформацією, нині у Дніпрі наявний фонд укриттів дозволяє одночасно розмістити більш ніж 32% мешканців міста.

"Захисні споруди в місті є. Якщо говорити такими абсолютними великими цифрами, щоб було більш коректно, більше 32% всіх містян, які проживають в місті, ми одночасно можемо так чи інакше вберегти під час повітряних тривог. Цей фонд ми накопичуємо, збільшуємо. Зараз 8 укриттів будуються і будуть завершені до кінця 2026 року. Що стосується цього місця, де безпосередньо сьогодні був приліт, там також є укриття, люди могли скористатися.

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До війни, до 2014 року і до повномасштабного вторгнення, можливо, ця цифра (32%, — Ред.) була б і достатня. Але на сьогоднішній день ми точно розуміємо, що потрібно збільшувати. Це не актуальна цифра взагалі", — прокоментував заступник міського голови Дніпра Юрій Яндульський.

Новини.LIVE інформували, що російські війська 2 червня вкотре атакували Дніпро, внаслідок чого в місті виникла пожежа. Тим часом у місті завершили рятувальні роботи після попереднього удару, внаслідок якого загинули люди та десятки отримали поранення, серед них діти.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 2 червня російські війська обстріляли Дніпро. У місті лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.