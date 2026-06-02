Військові закупівлі та експорт зброї: Зеленський зустрівся з Притулою

Президент України Володимир Зеленський та український волонтер Сергій Притула. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером та громадським діячем Сергієм Притулою. Сторони обговорили підтримку патріотичних організацій, розвиток освітніх ініціатив, а також питання військових закупівель і експорту українських озброєнь. Окрему увагу приділили взаємодії держави з благодійними фондами та посиленню волонтерського руху.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у вівторок, 2 червня.

Зеленський обговорив військові закупівлі з Притулою

За словами Володимира Зеленського, розмова із Сергієм Притулою була присвячена низці суспільно важливих питань, зокрема розвитку молодіжних та патріотичних проєктів. Також обговорювалися можливості розширення державної підтримки організації "Пласт" та інших подібних ініціатив.

Крім того, учасники зустрічі торкнулися теми оборонної сфери. Йшлося про громадські пропозиції щодо вдосконалення механізмів експорту українського озброєння, а також про співпрацю державних структур із благодійними фондами у питаннях забезпечення потреб українських військових.

Коментуючи зустріч, Володимир Зеленський зазначив:

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"Обговорили також громадські пропозиції до організації таких наших системних спроможностей, як експорт українських озброєнь, взаємодію держави та благодійних фондів у питаннях військових закупівель".

Президент також подякував Сергію Притулі за підтримку держави та наголосив, що Україна й надалі розвиватиме механізми підтримки волонтерської діяльності та громадських ініціатив.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у січні 2026 року Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм Притулою та подякував йому за підтримку українських військових. Під час розмови сторони обговорили додаткові механізми підтримки волонтерів, благодійних фондів і громадських ініціатив. За підсумками зустрічі було досягнуто домовленості про подальшу співпрацю.

Новини.LIVE також писали, що раніше Сергій Притула заявив, що наразі не підтримує розмови про політику та вибори під час війни. За його словами, виборчі кампанії лише посилюють розкол у суспільстві й відвертають увагу від важливіших завдань. Тому нині він негативно ставиться до перспективи політичної діяльності.