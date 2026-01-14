Зустріч Зеленського з Притулою — обговорили підтримку волонтерів

Володимир Зеленський та Сергій Притула. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 14 січня, провів зустріч із Сергієм Притулою. Він подякував йому за допомогу ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського з Притулою

Сторони обговорили, як додатково можна підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та звичку українців заради вирішення спільних національних завдань.

"Домовилися співпрацювати", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський провів нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим. Він визначив пріоритети роботи відомства.

А 13 січня глава держави провів розмову із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.