Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Притулою та подякув за допомогу ЗСУ

Зеленський зустрівся з Притулою та подякув за допомогу ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 17:37
Зустріч Зеленського з Притулою — обговорили підтримку волонтерів
Володимир Зеленський та Сергій Притула. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 14 січня, провів зустріч із Сергієм Притулою. Він подякував йому за допомогу ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Притулою

Сторони обговорили, як додатково можна підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та звичку українців заради вирішення спільних національних завдань.

"Домовилися співпрацювати", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський провів нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим. Він визначив пріоритети роботи відомства.

А 13 січня глава держави провів розмову із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
