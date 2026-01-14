Зустріч Зеленського з Притулою — обговорили підтримку волонтерів

Зеленський зустрівся з Притулою та подякув за допомогу ЗСУ
Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 17:37
Володимир Зеленський та Сергій Притула. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Український лідер Володимир Зеленський у середу, 14 січня, провів зустріч із Сергієм Притулою. Він подякував йому за допомогу ЗСУ.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Зустріч Зеленського з Притулою
Сторони обговорили, як додатково можна підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та звичку українців заради вирішення спільних національних завдань.
"Домовилися співпрацювати", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський провів нараду з міністром оборони Михайлом Федоровим. Він визначив пріоритети роботи відомства.
А 13 січня глава держави провів розмову із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама