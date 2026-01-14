Встреча Зеленского с Притулой — обсудили поддержку волонтеров

Владимир Зеленский и Сергей Притула. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 14 января, провел встречу с Сергеем Притулой. Он поблагодарил его за помощь ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с Притулой

Стороны обсудили, как дополнительно можно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и привычку украинцев ради решения общих национальных задач.

"Договорились сотрудничать", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

