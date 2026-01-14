Встреча Зеленского с Притулой — обсудили поддержку волонтеров

Зеленский встретился с Притулой и поблагодарил за помощь ВСУ
Дата публикации 14 января 2026 17:37
Владимир Зеленский и Сергей Притула. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 14 января, провел встречу с Сергеем Притулой. Он поблагодарил его за помощь ВСУ.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Притулой
Стороны обсудили, как дополнительно можно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и привычку украинцев ради решения общих национальных задач.
"Договорились сотрудничать", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский провел совещание с министром обороны Михаилом Федоровым. Он определил приоритеты работы ведомства.
А 13 января глава государства провел разговор с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.
