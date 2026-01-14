Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с Притулой и поблагодарил за помощь ВСУ

Зеленский встретился с Притулой и поблагодарил за помощь ВСУ

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 17:37
Встреча Зеленского с Притулой — обсудили поддержку волонтеров
Владимир Зеленский и Сергей Притула. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 14 января, провел встречу с Сергеем Притулой. Он поблагодарил его за помощь ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с Притулой

Стороны обсудили, как дополнительно можно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и привычку украинцев ради решения общих национальных задач.

"Договорились сотрудничать", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский провел совещание с министром обороны Михаилом Федоровым. Он определил приоритеты работы ведомства.

А 13 января глава государства провел разговор с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Владимир Зеленский ВСУ Сергей Притула Украина волонтеры волонтерство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации