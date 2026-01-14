Зеленский очертил первые задачи для нового главы Минобороны

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В среду, 14 января, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания с министром обороны Михаилом Федоровым, кандидатуру которого поддержал парламент. Во время встречи были определены первые ключевые приоритеты работы Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает украинский лидер в Telegram.

Встреча Зеленского и Федорова

Главной задачей определено усиление защиты украинского неба. По словам главы государства, уже приняты конкретные решения, которые должны быть реализованы в кратчайшие сроки.

Вторым приоритетом стало существенное усиление технологической составляющей в координации с военными. Это необходимо для сдерживания продвижения российских оккупационных войск на поле боя и решения проблемных вопросов обеспечения фронта. В ближайшее время будет проведен аудит финансирования оборонной сферы, по результатам которого министр обороны представит пути закрытия имеющихся дефицитов. Также готовятся решения по увеличению финансового обеспечения военнослужащих на первой линии.

"Отдельно работаем с поставками дронов — Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта", — написал Зеленский.

Третьим направлением работы станут системные решения проблем, накопившихся в деятельности территориальных центров комплектования. Уже приняты решения, направленные на более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами, однако, по словам президента, необходимы значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации.

"Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве. Также в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду министерства", — добавил Президент.

Напомним, что сегодня Михаил Федоров стал главой Министерства обороны Украины. До этого он был руководителем Министерства цифровой трансформации.

Новини.LIVE рассказали, что известно о Федорове и какие его достижения.