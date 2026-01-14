Зеленський окреслив перші завдання для нового голови Міноборони

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У середу, 14 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення наради з міністром оборони Михайлом Федоровим, кандидатуру якого підтримав парламент. Під час зустрічі було визначено перші ключові пріоритети роботи Міністерства оборони України.

Зустріч Зеленського та Федорова

Головним завданням визначено посилення захисту українського неба. За словами глави держави, вже ухвалені конкретні рішення, які мають бути реалізовані у найкоротші терміни.

Другим пріоритетом стало суттєве посилення технологічної складової у координації з військовими. Це необхідно для стримування просування російських окупаційних військ на полі бою та розв’язання проблемних питань забезпечення фронту. Найближчим часом буде проведено аудит фінансування оборонної сфери, за результатами якого міністр оборони представить шляхи закриття наявних дефіцитів. Також готуються рішення щодо збільшення фінансового забезпечення військовослужбовців на першій лінії.

"Окремо працюємо з постачанням дронів — Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту", — написав Зеленський.

Третім напрямом роботи стануть системні рішення проблем, що накопичилися у діяльності територіальних центрів комплектування. Уже ухвалено рішення, спрямовані на більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами, однак, за словами президента, необхідні значно масштабніші зміни у процесі мобілізації.

"Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства", — додав Президент.

Нагадаємо, що сьогодні Михайло Федоров став головою Міністерства оборони України. До цього він був керівником Міністерства цифрової трансформації.

Новини.LIVE розповіли, що відомо про Федорова та які його досягнення.