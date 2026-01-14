Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський окреслив перші завдання для нового голови Міноборони

Зеленський окреслив перші завдання для нового голови Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 16:13
Зеленський окреслив перші завдання для нового голови Міноборони
Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У середу, 14 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення наради з міністром оборони Михайлом Федоровим, кандидатуру якого підтримав парламент. Під час зустрічі було визначено перші ключові пріоритети роботи Міністерства оборони України.

Про це повідомляє український лідер у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Зеленський окреслив перші завдання для нового голови Міноборони - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зустріч Зеленського та Федорова

Головним завданням визначено посилення захисту українського неба. За словами глави держави, вже ухвалені конкретні рішення, які мають бути реалізовані у найкоротші терміни.

Другим пріоритетом стало суттєве посилення технологічної складової у координації з військовими. Це необхідно для стримування просування російських окупаційних військ на полі бою та розв’язання проблемних питань забезпечення фронту. Найближчим часом буде проведено аудит фінансування оборонної сфери, за результатами якого міністр оборони представить шляхи закриття наявних дефіцитів. Також готуються рішення щодо збільшення фінансового забезпечення військовослужбовців на першій лінії. 

"Окремо працюємо з постачанням дронів — Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту", — написав Зеленський.

Третім напрямом роботи стануть системні рішення проблем, що накопичилися у діяльності територіальних центрів комплектування. Уже ухвалено рішення, спрямовані на більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами, однак, за словами президента, необхідні значно масштабніші зміни у процесі мобілізації. 

"Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства", — додав Президент.

Нагадаємо, що сьогодні Михайло Федоров став головою Міністерства оборони України. До цього він був керівником Міністерства цифрової трансформації.

Новини.LIVE розповіли, що відомо про Федорова та які його досягнення.

Володимир Зеленський Михайло Федоров Міноборони Україна війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації