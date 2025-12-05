Притула повідомив про те, чи піде він у політику – що сказав

Сергій Притула. Фото: Притула/Telegram

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула на форумі "виСтоїмо" завив, що вибори зараз не на часі – вони тільки роз’єднують українців. Тому зараз його ставлення до політичної діяльності є негативним.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у п'ятницю, 5 грудня.

Позиція Сергія Притули

Притула у відповідь на питання, чи піде він у політику заявив, що він ненавидить розмови про політику під час війни. Він зазначив, що політика – це вибори. А вибори він означив як період, коли "українець ненавидить іншого українця, як ніколи". Відомий волонтер вважає, що нічого так не роз'єднує суспільство, як будь-який передвиборчий процес.

"Ми, дивлячись на якихось своїх кумирів, готові перегризти горлянку тому, хто не розділяє наш погляд на наших кумирів. Люди виходять до якоїсь фанатичної відданості, замість того, щоб просто дивитися критично на ту чи іншу постать. Я хочу, поки йде війна, не закладати жодного камінчика в історії роз'єднання. Я хочу об'єднувати, бо це єдиний шлях вижити мені, вам, моїм дітям, українському військовому, і так далі", — зазначив Притула.

Далі громадський діяч взагалі заявив, що не треба займатися не тільки політикою, а й розмовами про політику, тому що це "дуже розхолоджує суспільство". Він нагадав, як минулого року президент США Дональд Трамп сказав, що закінчить війну в Україні за один день. Внаслідок цього в Києві почали розгортатись передвиборчі штаби.

Притула вважає, що розмови про вибори призводять до того, що українці думають: "значить війна закінчиться". І тоді вони нібито не бачать сенсу мобілізуватися та донатити — якщо скоро війна закінчиться.

"Кожен раз, коли хтось відкриває рот і починає говорити про вибори, рейтинг і так далі – це ні разу не допомагає. Насамперед, в тій царені, в якій займаюся я. Тому, я не буду відповідати на ваше питання", — наголосив ексведучій телебачення.

Таким чином, Притула висловив свою позицію відносно виборів та загалом — відносно того, чи варто українцям займатися політичною діяльність, або навіть говорити про це. Але на поставлене питання, щодо того, чи піде він у політику — прямо не відповів.

