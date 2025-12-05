Притула сообщил о том, пойдет ли он в политику - что сказал

Сергей Притула. Фото: Притула/Telegram

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула на форуме "виСтоїмо" завил, что выборы сейчас не ко времени — они только разъединяют украинцев. Поэтому сейчас его отношение к политической деятельности является негативным.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 5 декабря.

Позиция Сергея Притулы

Притула в ответ на вопрос, пойдет ли он в политику заявил, что он ненавидит разговоры о политике во время войны. Он отметил, что политика — это выборы. А выборы он обозначил как период, когда "украинец ненавидит другого украинца, как никогда". Известный волонтер считает, что ничего так не разъединяет общество, как любой предвыборный процесс.

"Мы, глядя на каких-то своих кумиров, готовы перегрызть горло тому, кто не разделяет наш взгляд на наших кумиров. Люди выходят к какой-то фанатичной преданности, вместо того, чтобы просто смотреть критически на ту или иную фигуру. Я хочу, пока идет война, не закладывать ни одного камешка в истории разъединения. Я хочу объединять, потому что это единственный путь выжить мне, вам, моим детям, украинскому военному, и так далее", — отметил Притула.

Далее общественный деятель вообще заявил, что не надо заниматься не только политикой, но и разговорами о политике, потому что это "очень расхолаживает общество". Он напомнил, как в прошлом году президент США Дональд Трамп сказал, что закончит войну в Украине за один день. Вследствие этого в Киеве начали разворачиваться предвыборные штабы.

Притула считает, что разговоры о выборах приводят к тому, что украинцы думают: "значит война закончится". И тогда они якобы не видят смысла мобилизоваться и донатить — если скоро война закончится.

"Каждый раз, когда кто-то открывает рот и начинает говорить о выборах, рейтинге и так далее — это ни разу не помогает. Прежде всего, в той царице, в которой занимаюсь я. Поэтому, я не буду отвечать на ваш вопрос", — подчеркнул экс-ведущий телевидения.

Таким образом, Притула выразил свою позицию относительно выборов и вообще — относительно того, стоит ли украинцам заниматься политической деятельность, или даже говорить об этом. Но на поставленный вопрос, относительно того, пойдет ли он в политику — прямо не ответил.

