Сергей Притула стал отцом в четвертый раз — фото с ребенком

Сергей Притула. Фото: instagram.com/siriy_ua

Волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула в четвертый раз стал отцом. У него с женой Екатериной родился сын, которого назвали Марк.

Об этом Сергей Притула сообщил в своих соцсетях в понедельник, 4 августа.

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Марк родился в тот день, когда в Киеве был День траура по погибшим в результате российского массированного обстрела в ночь на 31 июля.

Притула с маленьким сыном Марком. Фото: instagram.com/siriy_ua

"Это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери. Потому что нет во время такого горя чужих детей. Это наши дети. Наши слезы. Наша общая боль", — отметил Притула.

По его словам, для него появление Марка, как и любого другого ребенка в Украине, это нечто, что наперекор планам и желаниям врагов.

Притула с новорожденным сыном. Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Мы были, мы есть, мы будем. Мы будем рождаться несмотря на их желание нашего исчезновения. Будем петь колыбельные несмотря на вой сирен. И, с Божьей помощью, взрастим сильнейшее поколение украинцев — закаленных, с хорошей памятью и геном устойчивости", — отметил волонтер.

Он поблагодарил свою жену Екатерину за осуществление общей мечты и восстановление баланса между мальчиками и девочками в их семье. Притула выразил благодарность врачам за чуткость и заботу, а Марку — за то, что не создавал хлопот во время родов.

"Искренняя благодарность Силам Обороны Украины за защиту новой жизни. Счастливой судьбы, Марк! Как бы дальше ни было сложно, но ты родился в лучшей стране на планете Земля. Поэтому вырасти ее достойным сыном!" — добавил он.

Пост Притулы. Фото: скриншот

Пост Притулы. Фото: скриншот

Напомним, Притула рассказал, от чего зарабатывает деньги во время полномасштабной войны в Украине.

Ранее волонтер в соцсетях показал свою жену Екатерину и двух дочерей.