Сергій Притула став батьком вчетверте — фото з дитиною

Сергій Притула. Фото: instagram.com/siriy_ua

Волонтер та колишній телеведучий Сергій Притула вчетверте став батьком. У нього з дружиною Катериною народився син, якого назвали Марк.

Про це Сергій Притула повідомив у своїх соцмережах у понеділок, 4 серпня.

Реклама

Читайте також:

Притула знову став батьком

Марко народився того дня, коли у Києві був День жалоби за загиблими внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 31 липня.

Притула з маленьким сином Марком. Фото: instagram.com/siriy_ua

"Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль", — зазначив Притула.

За його словами, для нього поява Марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні, це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів.

Притула з новонародженим сином. Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Ми були, ми є, ми будемо. Ми будемо народжуватись попри їхнє бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові попри виття сирен. І, з Божою поміччю, виплекаємо найсильніше покоління українців — загартованих, з хорошою пам’яттю і геном стійкості", — зауважив волонтер.

Він подякував своїй дружині Катерині за здійснення спільної мрії та відновлення балансу між хлопчиками та дівчатами у їхній сімʼї. Притула висловив вдячність лікарям за чуйність та турботливість, а Марку — за те, що не створював клопотів під час пологів.

"Щира дяка Силам Оборони України за захист нового життя. Щасливої долі, Марко! Як би далі не було складно, але ти народився у найкращій країні на планеті Земля. Тож вирости її гідним сином!" — додав він.

Допис Притули. Фото: скриншот

Допис Притули. Фото: скриншот

Нагадаємо, Притула розповів, від чого заробляє гроші під час повномасштабної війни в Україні.

Раніше волонтер у соцмережах показав свою дружину Катерину та двох доньок.