Главная Новости дня Военные закупки и экспорт оружия: Зеленский встретился с Притулой

Дата публикации 2 июня 2026 21:37
Президент Украины Владимир Зеленский и украинский волонтер Сергей Притула. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой. Стороны обсудили поддержку патриотических организаций, развитие образовательных инициатив, а также вопросы военных закупок и экспорта украинских вооружений. Отдельное внимание уделили взаимодействию государства с благотворительными фондами и усилению волонтерского движения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского во вторник, 2 июня.

Зеленский обсудил военные закупки с Притулой

По словам Владимира Зеленского, разговор с Сергеем Притулой был посвящен ряду общественно важных вопросов, в частности развитию молодежных и патриотических проектов. Также обсуждались возможности расширения государственной поддержки организации "Пласт" и других подобных инициатив.

Кроме того, участники встречи затронули тему оборонной сферы. Речь шла об общественных предложениях по совершенствованию механизмов экспорта украинского вооружения, а также о сотрудничестве государственных структур с благотворительными фондами в вопросах обеспечения потребностей украинских военных.

Комментируя встречу, Владимир Зеленский отметил:

"Обсудили также общественные предложения к организации таких наших системных возможностей, как экспорт украинских вооружений, взаимодействие государства и благотворительных фондов в вопросах военных закупок".

Президент также поблагодарил Сергея Притулу за поддержку государства и подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет развивать механизмы поддержки волонтерской деятельности и общественных инициатив.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в январе 2026 года Владимир Зеленский провел встречу с Сергеем Притулой и поблагодарил его за поддержку украинских военных. Во время разговора стороны обсудили дополнительные механизмы поддержки волонтеров, благотворительных фондов и общественных инициатив. По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве.

Новини.LIVE также писали, что ранее Сергей Притула заявил, что пока не поддерживает разговоры о политике и выборах во время войны. По его словам, избирательные кампании лишь усиливают раскол в обществе и отвлекают внимание от более важных задач. Поэтому сейчас он негативно относится к перспективе политической деятельности.

Владимир Зеленский Сергей Притула
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
