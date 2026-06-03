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Главная Новости дня Зеленский может принять участие в саммите G7 во Франции

Зеленский может принять участие в саммите G7 во Франции

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 02:24
Зеленский может принять участие в саммите G7 во Франции
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите G7, который состоится в конце июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. Украинский лидер присоединится к встрече руководителей стран "Большой семерки". Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

На саммите ожидается участие лидеров Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Одной из ключевых тем переговоров с украинской стороной могут стать вопросы безопасности и дальнейшей поддержки Киева. В центре внимания также остается укрепление системы противовоздушной обороны Украины на фоне продолжающихся российских атак.

Какие вопросы планирует поднять Зеленский

По информации одного из источников издания, президент Украины намерен обсудить военную дипломатию и дополнительные возможности усиления защиты украинского неба от баллистических ракет. Собеседник Politico отметил, что тема ПВО остается одной из приоритетных для украинского руководства. Кроме того, Киев продолжает добиваться расширения международной военной помощи.

В публикации напоминается, что еще в марте представитель администрации президента Франции заявлял об отсутствии приглашения для Зеленского на июньскую встречу лидеров G7. Однако теперь несколько источников Politico утверждают, что ситуация изменилась. При этом пресс-служба Елисейского дворца, которая занимается организацией саммита, пока не предоставила официальный комментарий по этому вопросу. 

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Владимир Зеленский саммит война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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