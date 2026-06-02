Зеленский: РФ готовит новую массированную атаку уже этой ночью

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированного удара России по Украине в ночь на 2 июня. Он отметил, что за ночь оккупанты выпустили по мирным жителям более 70 ракет и более 650 беспилотников. В то же время глава государства предупредил, что россияне готовят новый обстрел, который может произойти уже этой ночью.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского.

Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной новой массированной атаке со стороны России уже этой ночью. Он призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и отметил необходимость усиления украинской противовоздушной обороны.

Отдельно глава государства подчеркнул важность международной поддержки в сфере вооружений, разведданных и систем защиты.

По словам лидера, данные разведки свидетельствуют о высокой вероятности нового удара в ближайшее время.

"Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью.Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревоги.

Всем партнерам вместе, всем в Европе нужно и дальше работать, чтобы были ракеты для нашей ПВО, чтобы были необходимые системы и жизненно важные разведданные и другие вещи, которые помогают спасать жизни людей. Очевидно, что Европе надо свою антибаллистическую систему — достаточный объем, достаточную силу, чтобы гарантировать защиту от любой угрозы. Будут переговоры, будут встречи, которые приблизят этот результат. Сегодня утвердил соответствующий график дипломатический на июнь — будет активно", — сказал глава государства.

Зеленский о последствиях массированной атаки РФ на Украину 2 июня

В Украине после массированного российского удара 2 июня спасатели, медики, полиция и коммунальные службы работали в Киеве, Днепре и других городах, ликвидируя последствия обстрелов и помогая пострадавшим.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил все службы, которые привлечены к спасению людей, и отметил масштабность атаки со стороны России.

По его словам, во время ночного и дневного ударов враг применил сотни ракет и дронов, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

Глава государства подчеркнул, что атака была чрезвычайно мощной и направленной против гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и социальных объектов в разных регионах Украины.

"Жестокий был удар — более 70 ракет, много баллистики, более 650 дронов за ночь. Днем сегодня россияне продолжили атаки, еще около ста дронов было. К сожалению, уровень снабжения для нашей ПВО сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет. Были попадания. 130 человек пострадали. К сожалению, 22 человека погибли, двое детей среди них. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", — сообщил лидер.

Отдельно Зеленский отметил, что российские ракеты и дроны производятся с использованием иностранных компонентов, которые поставляются через сложные схемы обхода санкций, и это, по его словам, делает ряд стран косвенными участниками войны.

"Пять ракет "Калибр" — это 145 таких компонентов. 33 "Искандера" — это 1122 компонента. 650 ударных дронов различных типов — это более 17 тысяч компонентов, без которых невозможно произвести их. Масштабные схемы, чтобы обойти санкции. И это абсолютно реальное соучастие в убийствах", — отметил президент.

