Россия готовит удары по украинским ракетным предприятиям, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко относительно российского производства ракет и планов Кремля заблокировать международные связи Украины. Россия также определила украинские ракетные технологии как стратегическую угрозу и готовит удары по соответствующим предприятиям, на что Киев уже готовит ответ.

