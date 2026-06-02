Росія готує удари по українських ракетних підприємствах, — Зеленський

Нарада між Володимиром Зеленським та Олегом Іващенко. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка щодо російського виробництва ракет та планів Кремля заблокувати міжнародні зв'язки України. Росія також визначила українські ракетні технології як стратегічну загрозу та готує удари по відповідних підприємствах, на що Київ уже готує відповідь.

