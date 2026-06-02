Росія активно використовує штучний інтелект для фейків, — Юсов

Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Російські спецслужби намагаються відновити радянські інструменти впливу на глобальній арені, активно при цьому використовуючи медіа, релігію, спорт та новітні технології штучного інтелекту для дискредитації України. Та навіть попри величезні ресурси ворога, його пропагандистські завдання наразі повністю провалені.

Про це на міжнародному форумі "Архітектура безпеки" заявив представник ГУР Андрій Юсов, передає Новини.LIVE.

Росія залучає величезні ресурси та кошти для дискредитації України

За словами Юсова, Москва наразі не отримує прямої військової допомоги від Китаю, проте активно нарощує інформаційну та координаційну присутність у світі, особливо в країнах Глобального Півдня. Це становить серйозний виклик для нашої держави.

"Власне, всі позиції, які мав колись Радянский Союз, путінська Росія намагається відновити і посилювати. І це стосується і так званих медіа, насправді інструментів пропаганди, і різноманітної військової сили в блоках, і церкви, і культури, і спорту", — зазначив представник ГУР.

Він додав, що коли йдеться про інформаційну складову чи роботу російських дипломатів, не варто плекати ілюзій, бо це сплановані спецоперації ворожих спецслужб проти України та всього вільного світу.

Головною зміною стало залучення сучасного цифрового інструментарію. Андрій Юсов підкреслив, що ворог активно застосовує штучний інтелект для ведення когнітивної війни, створення масштабних фейків та проведення інформаційно-психологічних операцій як всередині України, так і за її межами.

Серед ключових цілей російських спецслужб розвідка виділяє делегітимізацію української влади, розкол суспільства та штучне плекання так званої "втоми від війни". Окрім цього, кремль намагається дестабілізувати закордонних партнерів України, щоб максимально уповільнити або взагалі обмежити надання допомоги. Також ворожі зусилля спрямовані на створення конфліктних ситуацій на міжнаціональному й міжрелігійному підґрунті та на проведення інформаційних атак навколо чутливої теми мобілізації в Україні.

Україна разом із міжнародними партнерами, дипломатами та діаспорою чинить потужний опір російському тиску. Протидія вимагає значних зусиль, адже Росія взагалі не шкодує фінансів та залучає численні сили для дискредитації українців. Проте головної мети витончений агресор так і не досяг.

Представник ГУР висловив упевненість у тому, що стратегічні плани ворога на інформаційному полі повністю провалилися завдяки патріотизму та згуртованості українського народу.

"Як би не старався ворог, цілей війни та пропаганди йому досягнути не вдається. Українці залишаються єдиними в оцінці дій ворога, єдиними в підтримці сил безпеки і оборони, єдині в готовності чинити опір. І в даній ситуації можна сказати, що станом на зараз, як би важко нам не було, їхні пропагандистські завдання провалені", — підсумував Андрій Юсов.

Новини.LIVE раніше писали, що очільник Офісу Президента України Кирило Буданов звертав увагу на те, що російська сторона системно залучає технології психологічного маніпулювання. За його словами, кремлівська пропаганда будується на безперервному тиражуванні однотипних тез, що з часом дозволяє ворогу штучно формувати необхідні стійкі переконання у соціумі.

Варто нагадати, що у лютому в соцмережах зафіксували чергову хвилю поширення фейкових відеоматеріалів, які імітували бліцопитування громадян на вулицях українських міст. Насправді ці ролики були повністю згенеровані за допомогою технологій штучного інтелекту і містили чіткі пропагандистські наративи, спрямовані на переконання суспільства у необхідності капітуляції чи укладення миру з Росією на будь-яких умовах.