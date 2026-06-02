Россия активно использует искусственный интеллект для фейков, — Юсов

Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Российские спецслужбы пытаются восстановить советские инструменты влияния на глобальной арене, активно при этом используя медиа, религию, спорт и новейшие технологии искусственного интеллекта для дискредитации Украины. Но даже несмотря на огромные ресурсы врага, его пропагандистские задачи пока полностью провалены.

Об этом на международном форуме "Архитектура безопасности" заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает Новини.LIVE.

Россия привлекает огромные ресурсы и средства для дискредитации Украины

По словам Юсова, Москва пока не получает прямой военной помощи от Китая, однако активно наращивает информационное и координационное присутствие в мире, особенно в странах Глобального Юга. Это представляет серьезный вызов для нашего государства.

"Собственно, все позиции, которые имел когда-то Советский Союз, путинская Россия пытается восстановить и усиливать. И это касается и так называемых медиа, на самом деле инструментов пропаганды, и разнообразной военной силы в блоках, и церкви, и культуры, и спорта", — отметил представитель ГУР.

Он добавил, что когда речь идет об информационной составляющей или работе российских дипломатов, не стоит питать иллюзий, потому что это спланированные спецоперации вражеских спецслужб против Украины и всего свободного мира.

Читайте также:

Главным изменением стало привлечение современного цифрового инструментария. Андрей Юсов подчеркнул, что враг активно применяет искусственный интеллект для ведения когнитивной войны, создания масштабных фейков и проведения информационно-психологических операций как внутри Украины, так и за ее пределами.

Среди ключевых целей российских спецслужб разведка выделяет делегитимизацию украинской власти, раскол общества и искусственное воспитание так называемой "усталости от войны". Кроме этого, кремль пытается дестабилизировать зарубежных партнеров Украины, чтобы максимально замедлить или вообще ограничить предоставление помощи. Также враждебные усилия направлены на создание конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве и на проведение информационных атак вокруг чувствительной темы мобилизации в Украине.

Украина вместе с международными партнерами, дипломатами и диаспорой оказывает мощное сопротивление российскому давлению. Противодействие требует значительных усилий, ведь Россия вообще не жалеет финансов и привлекает многочисленные силы для дискредитации украинцев. Однако главной цели изощренный агрессор так и не достиг.

Представитель ГУР выразил уверенность в том, что стратегические планы врага на информационном поле полностью провалились благодаря патриотизму и сплоченности украинского народа.

"Как бы ни старался враг, целей войны и пропаганды ему достичь не удается. Украинцы остаются едиными в оценке действий врага, едиными в поддержке сил безопасности и обороны, едины в готовности сопротивляться. И в данной ситуации можно сказать, что по состоянию на сейчас, как бы тяжело нам ни было, их пропагандистские задачи провалены", — подытожил Андрей Юсов.

Новини.LIVE ранее писали, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обращал внимание на то, что российская сторона системно привлекает технологии психологического манипулирования. По его словам, кремлевская пропаганда строится на непрерывном тиражировании однотипных тезисов, что со временем позволяет врагу искусственно формировать необходимые устойчивые убеждения в социуме.

Стоит напомнить, что в феврале в соцсетях зафиксировали очередную волну распространения фейковых видеоматериалов, которые имитировали блиц-опрос граждан на улицах украинских городов. На самом деле эти ролики были полностью сгенерированы с помощью технологий искусственного интеллекта и содержали четкие пропагандистские нарративы, направленные на убеждение общества в необходимости капитуляции или заключения мира с Россией на любых условиях.