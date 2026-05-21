Буданов: РФ намагається знищити українську ідентичність в окупації
Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 21:31
Кирило Буданов. Фото: facebook.com/nbukids
Росія має колосальний історичний досвід у сфері інформаційно-психологічних операцій та спотворення сенсів. На тимчасово окупованих територіях ворог намагається повністю "випалити" українську ідентичність. Однак реальність на полі бою ламає будь-яку пропаганду.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на керівника Офісу президента Кирила Буданова.
Новина доповнюється...
Читайте також:
Реклама