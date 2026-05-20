Україна не може чекати десятиріччями: Буданов про вступ в ЄС

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна повинна вступити до Європейського Союзу. За його словами, наша держава не може чекати на цю подію десятиріччями.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кирило Буданов сказав під час онлайн-засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України.

Вступ України до ЄС

"Україна має вступити до Євросоюзу. Треба робити все, щоб це відбулося швидко. І ви всі маєте нам допомогти, тому що Україна не може чекати десятиріччями на цю подію", — сказав Буданов під час заходу.

Він наголосив, що Україна буде прислухатися до всіх порад, але і в ЄС не повинні забувати про реалії, в яких зараз знаходиться наша країнами. За словами керівника ОПУ, жодна з країн не стикалася з таким на шляху до вступу в Євросоюз, тому потрібно приймати ексклюзивність України.

Нова економіка України

Кирило Буданов також заявив, що країні потрібна нова стратегія економічного відновлення та розвитку, яка враховуватиме реалії повномасштабної війни. За його словами, Україна має не лише відбудувати зруйноване, а й сформувати сучасну, сильну та конкурентоспроможну економіку.

Під час зустрічі учасники також обговорили комплексну стратегію економічної трансформації держави, яка має забезпечити бюджетну самодостатність, стабільне економічне зростання та довгострокову стійкість країни. Координацію підготовки фінального уніфікованого документа візьме на себе Офіс Президента.

Очільник ОПУ наголосив, що нова економіка України має бути інвестиційно привабливою, орієнтованою на розвиток сучасних галузей та здатною ефективно працювати навіть в умовах війни.

"Закликав міжнародних партнерів і представників бізнесу долучитися до створення й реалізації цієї стратегії, перейти до втілення реальних проєктів та допомогти нам із прискореним вступом до ЄС. Україна не може чекати на це десятиліттями", — підсумував Кирило Буданов.

Як писали Новини.LIVE, 19 травня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готує економічну стратегію. За його словами, вона має бути спрямована на прискорення економічного зростання, створення нових робочих місць та формування умов, за яких українці залишатимуться в країні.

Також наша держава готує нові інвестиційні проєкти. Президент зустрівся з Оксаною Маркаровою та обговорив підготовку до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у червні в Гданську.