Головна Новини дня Україна готує нові інвестиційні проєкти: Зеленський зустрівся з Маркаровою

Україна готує нові інвестиційні проєкти: Зеленський зустрівся з Маркаровою

Дата публікації: 19 травня 2026 21:06
Володимир Зеленський та Оксана Маркарова. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 19 травня зустрівся зі своєю радницею з питань відбудови та інвестицій Оксаною Маркаровою. Вони обговорили пріоритетні напрямки співпраці з міжнародними партнерами у сфері економіки та інвестицій. Основну увагу приділили підготовці до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у червні в Гданську.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Ключові напрямки України для інвестицій

Зеленський розповів, що Україна готується до проведення Конференції з питань відновлення. Цей захід відбудеться в Гданську вже в червні. За його словами, сьогодні на черговому засіданні нашої Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України, обговорили ключові очікування від конференції.

"Нам важлива політична підтримка наших друзів, і це буде сильніше, якщо буде продовжене конкретними значними флагманськими проєктами від уряду України. Роль бізнесу та української підприємницької енергії в цьому має бути визначальною — поєднуючи українські інтереси з глобальним корпоративним досвідом", — йдеться у повідомленні.

Президент поділився, що сьогодні разом з Маркаровою вони скоординували роботу по важливих секторах нашої економіки, які можуть стати драйверами економічного зростання для України. Головна увага зосереджена на сектор оборонних технологій та інновацій

Зазначається, що Україна крок за кроком будує відповідну інфраструктуру: від політичних домовленостей на найвищому рівні до конкретної співпраці на рівні бізнесу.

"Готуємо й економічні проєкти, які можуть бути реалізовані в українських регіонах і надати додаткову стійкість нашим громадам. Слава Україні!" — сказав Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, раніше президент повідомляв, що Україна готується до двосторонніх консультацій з Угорщиною. За його словами, є перспективи конструктивного перезапуску відносин.

А 18 травня Зеленський вшанував пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу. Жертвами трагедії могла стати щонайменше третина кримських татар. 

Володимир Зеленський економіка Оксана Маркарова
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
