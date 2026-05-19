Україна готує нові інвестиційні проєкти: Зеленський зустрівся з Маркаровою

Володимир Зеленський та Оксана Маркарова. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 19 травня зустрівся зі своєю радницею з питань відбудови та інвестицій Оксаною Маркаровою. Вони обговорили пріоритетні напрямки співпраці з міжнародними партнерами у сфері економіки та інвестицій. Основну увагу приділили підготовці до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у червні в Гданську.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Ключові напрямки України для інвестицій

Зеленський розповів, що Україна готується до проведення Конференції з питань відновлення. Цей захід відбудеться в Гданську вже в червні. За його словами, сьогодні на черговому засіданні нашої Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України, обговорили ключові очікування від конференції.

"Нам важлива політична підтримка наших друзів, і це буде сильніше, якщо буде продовжене конкретними значними флагманськими проєктами від уряду України. Роль бізнесу та української підприємницької енергії в цьому має бути визначальною — поєднуючи українські інтереси з глобальним корпоративним досвідом", — йдеться у повідомленні.

Президент поділився, що сьогодні разом з Маркаровою вони скоординували роботу по важливих секторах нашої економіки, які можуть стати драйверами економічного зростання для України. Головна увага зосереджена на сектор оборонних технологій та інновацій.

Читайте також:

Зазначається, що Україна крок за кроком будує відповідну інфраструктуру: від політичних домовленостей на найвищому рівні до конкретної співпраці на рівні бізнесу.

"Готуємо й економічні проєкти, які можуть бути реалізовані в українських регіонах і надати додаткову стійкість нашим громадам. Слава Україні!" — сказав Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, раніше президент повідомляв, що Україна готується до двосторонніх консультацій з Угорщиною. За його словами, є перспективи конструктивного перезапуску відносин.

А 18 травня Зеленський вшанував пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу. Жертвами трагедії могла стати щонайменше третина кримських татар.