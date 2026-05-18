РФ не зупинилась: Зеленський про депортацію кримськотатарського народу

Президент України Володимир Зеленський 18 травня вшанував пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу. Глава держави наголосив, що Росія не зупинилась на тому, що вже зробила, і почала нову війну проти України саме з Криму.

Вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар

За словами Зеленського, у 1944 році радянська влада насильно виселила кримськотатарський народ із рідного дому, прирікши тисячі людей на смерть у дорозі та місцях заслання.

"1944 рік назавжди буде в історії як спроба знищити народ — коли і малих, і дорослих викинули з рідного дому та відправили в чужий край", — наголосив президент.

Він зазначив, що значна частина депортованих загинула під час примусового переселення або не витримала тяжких умов вигнання. За словами Зеленського, жертвами трагедії могла стати щонайменше третина кримськотатарського народу.

Президент підкреслив, що Україна пам'ятає про злочин радянського режиму та не пробачить його.

"Жоден народ не заслуговує на подібне", — заявив Зеленський.

Глава держави також провів паралель між депортацією 1944 року та сучасною російською агресією проти України. Він наголосив, що Росія розпочала війну саме з окупації Криму та знову намагається позбавити кримських татар і українців їхнього дому.

Зеленський додав, що Україна продовжує боротися за свободу та захист свого народу.

"Поки будемо разом і допомагатимемо одне одному, точно захистимось", — підсумував президент.

У завершенні звернення Зеленський вшанував пам'ять жертв депортації та подякував усім, хто нині бореться за Україну.

