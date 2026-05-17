В Україні вшанували пам'ять жертв політичних репресій: заява Зеленського

Олена та Володимир Зеленські. Фото: ОП

В Україні в День пам'яті жертв політичних репресій вшанували пам'ять загиблих від радянського терору. Президент Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили", де разом з учасниками церемонії поклав квіти до меморіалу. Також квіти було покладено до пам'ятного знака польських поховань.

Глава держави нагадав, що через радянську систему репресій пройшли сотні тисяч українців і представників інших народів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що багато людей ставали жертвами політичного терору лише через свою особистість, походження чи погляди. Президент наголосив, що історичні злочини тоталітарного режиму залишаються важливим нагадуванням про наслідки безкарності. Сучасна Росія продовжує практики тиску, насильства та переслідувань, а тисячі українців досі перебувають у полоні або ув'язненні.

Президент України з дружиною. Фото: ОП

Зеленський заявив про необхідність справедливості

"Тисячі наших людей: військовополонених і цивільних ув'язнених — залишаються в російському полоні та проходять через подібні випробування. Важливо не забувати про це та докладати зусиль для повернення кожної людини. Справедливість має бути забезпечена, а злочинці зобов'язані відповісти за свої дії", — заявив Володимир Зеленський.

День пам'яті жертв політичних репресій щорічно відзначається в Україні в третю неділю травня. Одним із головних символів трагедії залишаються "Биківнянські могили" під Києвом — місце масових поховань жертв радянських репресій 1930-1940-х років. За оцінками істориків, у Биківні було поховано десятки тисяч розстріляних НКВС людей.

